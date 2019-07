¿HongMeng o ARK? Sistema operativo de Huawei ya tendría fecha de lanzamiento

Dicen que sería el más rápido de todos.

Sea como sea que se vaya a llamar el sistema operativo móvil propio de Huawei, ARK Os o HongMeng Os, al parecer ya tendría fecha de lanzamiento.

Así lo informa Gizmochina, quienes informan que la fecha de oficialización y presentación de este sistema operativo sería antes de lo que creemos.

Este se daría en el contexto de la Huawei Global Developer Conference, que contará con más de 5000 desarrolladores y 1500 socios a nivel global.

El evento se llevará a cabo el 9 de agosto, solo días después del lanzamiento del Note 10 de Samsung y muy poco antes del lanzamiento de los nuevos iPhone y de su propio Mate 30 Pro.

Nueva filtración del Mate 30 Pro sugiere que todo lo que conocíamos es falso Ahora estamos confundidos.

A pesar de que la empresa oriental no confirma ni desmiente esta información, si hay un lugar donde hablar de un nuevo sistema operativo, es ahí.

Ahora, cuidado, que muy probablemente y según las mismas fuentes, este S.O no sería nada más que un nuevo fork de Android. Básicamente un nuevo EMUI, algo que sospechábamos hace bastante tiempo. La gran diferencia es que esta modificación estaría hecha para correr no solo en celulares, sino que unificadamente en una diversidad de dispositivos conectados (IoT).

De todas formas son solo predicciones y habrá que esperar información oficial para saber la verdad sobre lo que está tramando Huawei.