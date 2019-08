En medio del caos, protestantes de Hong Kong usaron lásers para cegar las cámaras de la policía

Hong Kong está al borde de una guerra civil y por ahora el caos reina entre la población. Lo que más ha destacado por parte de los manifestantes es, sin duda, las medicas improvisadas (o contramedidas) que han adoptado en contra de la policía que ha salido a las calles para reprimirlos.

Los humanos son inteligentes, es por eso que hemos llegado a este momento en la historia. Somos expertos en inventar herramientas que nos permitan salir al paso durante momentos difíciles, y más ahora que la tecnología está de nuestro lado y al alcance de cualquiera.

Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go

— Alessandra (@alessabocchi) July 31, 2019