Hobbs&Shaw, ¿Una obra maestra? Spoiler: Sí (SIN SPOILERS) [FW Opinión]

Si La Roca y Jason Statham funcionan por separado, juntos son capaces de una franquicia multimillonaria a la que le quiero entregar todo mi dinero.

Aunque es un spin off de Rápido y Furioso, la nueva película Hobbs & Shaw se sostiene por sí sola. De hecho, no es necesario haber visto las entregas anteriores para entenderla (aunque serás bendecido con un par de chistes extras). De cualquier manera, no hay mucho que se tenga que entender. Esto es simple y claro: peleas, explosiones, persecuciones y humor. Como soy una chica simple, la disfruté de principio a fin.

Hobbs (Dwayne “La Roca” Johnson) y Shaw (Jason Statham) son forzados a trabajar juntos para salvar al mundo (de nuevo). Sin embargo, a ninguno de los dos le gusta mucho la idea de ser dupla. Esto porque ambos son héroes de acción en su propia ley. Hobbs es un policía súper musculoso y ridículamente gigante, que vive en la soleada California con su adorable hija. Shaw en cambio, se mueve por la lluviosa Londres en un McLaren y traje Armani, todo un 007.

A la dinámica entre Hobbs&Shaw le doy 10 puntos. Estamos acostumbrados a ver a La Roca como simpático e intachable, por lo que resulta divertido ver cómo alguien le hace realmente el peso. Statham, impecable, lanzando chistes que aterrizan perfectamente. Al principio en la trama es muy divertido ver a ambos llevándose mal. Con el paso de la trama (que no importa tanto), la dupla se va afiatando y es imposible no amarlos como dúo.

Hobbs&Shaw: De Ucrania, pasando por karaokes y muchas persecuciones

El villano de esta entrega es Idris Elba, que interpreta a Brixton, un hombre máquina invencible. Pareciera ser que es el único que se toma la película como algo serio, lo que viene muy bien porque gracias a él la historia avanza. El personaje es ridiculísimo pero eso poco importa, ya que es el responsable de las mejores secuencias de acción de la película. Se manda unos movimientos en los que literalmente grité. Por muy malo de adentro que sea, si pasa por debajo de un camión en movimiento y es capaz de subirse a una moto andando después de lanzarse al vacío, se merece un aplauso.

La gran sorpresa de la película es el personaje de Hattie Shaw, la hermana de Ian Shaw e interés romántico de Hobbs, interpretada por Vanessa Kirby (Misión Imposible: Repercusión, The Crown). Es una agente de MI6 acusada de traición, y que tiene que juntarse con Hobbs&Shaw para poder sobrevivir. A pesar de que su nombre no está en el título de la película, les hace el peso totalmente, y entrega muchas peleas divertidas.

En general es una película muy divertida y rápida, que no deja ningún espacio para aburrirse. Si no hay acción, hay comedia. Hay varias participaciones de actores conocidos que resultan muy bien, pero creo que su aparición es parte de la sorpresa, así que no diré quiénes son. Lo que sí voy a decir es que el film transcurre en locaciones súper diversas de todo el mundo y hay persecuciones en las calles de Londres, en Ucrania, bases secretas, antros de karaoke y hasta en Samoa: cinco estrellas, excelente servicio.

¿La historia es inteligente? ¿Hay un significado más profundo de lo que se ve? ¿Es una obra maestra? La respuesta a las dos primeras preguntas es un rotundo NO, pero ¿a quién le importa?. Lo que promete, lo entrega. Con respecto a la tercera pregunta, podríamos debatir bastante. En mi humilde opinión, tiene la cantidad de explosiones necesarias, y más de las secuencias de acción que esperaba. Quedé feliz y esperando que se hagan varias entregas más. Las iré a ver todas.

Hobbs&Shaw se estrena mañana jueves 1 de agosto en los principales cines de Chile.