Hideo Kojima pudo haber tenido a Keanu Reeves en Death Stranding

En un panel en la Comic-Con de San Diego, Hideo Kojima habló de su proceso creativo junto a Nicolas Winding Refn, conocido director y actor en su próximo juego, Death Stranding.

Una de las preguntas del público fue reveladora: Hideo Kojima confesó que le recomendaron a Keanu Reeves, actualmente en Cyberpunk 2077. Sin embargo, el director japonés reconoció que siempre quiso a Mads Mikkelsen, el actor que interpreta a Cliff en su juego.

"Originalmente me recomendaron a Keanu Reeves, pero yo quería a Mads", dijo Kojima.

Ambos directores hablaron de su proceso creativo, uno desde la vereda de los videojuegos y el otro desde el cine. Ante la pregunta sobre por qué Death Stranding es tan diferente a otros juegos, Hideo Kojima aseveró:

No hay razón para crear algo que ya está allí. Quiero crear algo que inspire al mundo. No como las películas de Hollywood, las que no viven contigo; la gente sólo las digiere y consume. Lo que yo hago es algo que es difícil de masticar cuando lo digieres. Eso es lo que pasa cuando yo lanzo un juego o cuando Nicolas estrena una película: nos critican o nos adoran. Pero realmente piensas en ello diez años después, como con Blade Runner, o 2001: Odisea en el Espacio.