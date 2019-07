Hasbro: La compañía que se salvó gracias a Avengers

La línea de juguetes de Avengers:Endgame ha sido una verdadera salvación para Hasbro que incrementó sus ingresos de venta por la franquicia.

La compañía de juguetes Hasbro ha tenido un verdadero salvavidas con la película de Avengers:Endgame, toda vez que la franquicia de Marvel ha logrado incrementar las ventas en más de un nueve por ciento.

De acuerdo a analistas financieros, la juguetera sumó 984.5 millones de dólares en el segundo trimestre de 2019.

La potencia de Avengers en la estrategia de Hasbro

Una de las principales razones del resurgimiento de Hasbro ha sido el éxito de taquilla que ha tenido Avengers: Endgame.

De hecho: Las acciones de la juguetera subieron hasta 10 por ciento para llegar a un máximo histórico de 119.72 dólares antes de reducir sus ganancias para operar con una ganancia de 7 por ciento.

Pero eso no es todo, ya que como la compañía tiene todas las licencias Disney, ahora espera capitalizar las llegadas de Frozen 2 y Star Wars: The Rise of Skywalker.

Pero además, Hasbro ha tenido un 34% de incremento en el valor de sus títulos según informa el Financial Times.