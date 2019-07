Hackearon el traductor de Google para hablar sobre Colombia y el narcotráfico: las redes estallan

Por ahora no se sabe si es un hackeo o una broma de mal gusto por parte de desarrolladores, pero los colombianos están realmente molestos con Google.

El día de hoy, el mundo descubrió una mala traducción de Google Translate que realmente resultaba ofensiva para los colombianos. Inmediatamente comenzó a hacerse viral y la compañía lo corrigió. Esto es lo que sabemos.

Google ofende a los colombianos

La mañana y parte de la tarde del día de hoy, las redes sociales comenzaron a hablar de algo muy específico: una pésima traducción de Google. Si escribías en español "Cuando me lo propongo", el traductor arrojaba en inglés "I LOVE Colombia because of narcos lol" – "AMO a Colombia por los narcos, lol". Así tal cual.

No lo creía cuando lo vi y por eso lo probé. Difícil de cree que #Google permita algo así. #Colombia pic.twitter.com/nvW8zFRXSx — Juan Garzon (@onegarzon) July 28, 2019

Obviamente no faltaron las risas, pero también la indignación. Por el momento no ha quedado claro si hackearon el buscador o se trata de un easter egg colocado ahí por parte de alguno de los desarrolladores de Mountain View. ¿Es acaso una broma de mal gusto? ¿Alguien terminará en problemas por lo sucedido?

La compañía ya arregló el error, aunque no ha explicado qué sucedió y tampoco ha ofrecido una disculpa al pueblo colombiano. Recordemos además que no es la primera vez que "alguien" usa el traductor para mandar mensajes que no tienen nada que ver con su traducción. Mal ahí, Google. Pésimo servicio.