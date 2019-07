Google quiere que el protocolo robots.txt sea un estándar de internet

Google es lo que es hoy en día gracias a las búsquedas, por lo que vale la pena devolver el favor. La compañía está trabajando para que el protocolo que colabora con la indexación de sitios -más conocido como Protocolo de Exclusión de Robots, REP, o robots.txt- se convierta en un estándar de internet después de 25 años de haber sido creado.

Para ello, anunció que el código del parser en C++ que funciona como la base de Googlebot ahora está disponible en GitHub para todos. Así, una herramienta base de Google pasa a ser Open Source, como parte del plan para convertir el protocolo en estándar. El plan de la compañía al volver su herramienta de código abierto es eliminar la confusión con una sintaxis estandarizada para todos los motores de búsqueda.

En un comunicado en su sitio para Webmasters, Google anunció:

To help developers create parsers that reflect the Robots Exclusion Protocol requirements, we're releasing our robots.txt parser as open source!

Updated to cover all corner cases, the parser ensures that Googlebot only crawls what it's allowed to.https://t.co/NmbLRzDkHF

— Google Webmasters (@googlewmc) July 1, 2019