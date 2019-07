Google tiene un mensajero tipo WhatsApp: Así puedes activarlo en México

Quizá ya habías oído hablar del mensajero de Google que viene incluido en muchos celulares Android... o quizá no. Así puedes activarlo.

Los mensajes RCS cada vez dan más de qué hablar, aunque no están cobrando la fuerza esperada. Esto al menos por ahora. Afortunadamente, ya puedes usarlos con la mayoría de telefónicas de México; pero sí es necesario activarlos primero, tanto tú como la persona con la que quieras hablar.

Así de fácil es activar la mensajería RCS de Google en tu Android

Primero que nada, este tipo de mensajes actualmente solo funcionarán con equipos Android que funcionen bajo la red de Telcel. Por medio de la aplicación de Mensajes Android, que puedes descargar aquí. Es necesario que la actualices a la versión disponible más reciente para asegurarse del funcionamiento correcto de este tipo de mensajes. Muchos celulares nuevos ya la tienen instalada.

Dentro de la aplicación, dirígete al menú de Configuración > Avanzada > Funciones de Chat. Aquí lo único que necesitas hacer es activar la opción “Habilitar funciones de chat” y listo, tus mensajes RCS están activados.

No necesitas hacer un registro o crear una cuenta. Todo funciona por medio de tu número telefónico, así que los mensajes que envíes por esta aplicación serán recibidos como RCS por otros usuarios de la aplicación que también hayan activado este servicio. Aquellos receptores que aún no lo hayan activado, o que no lo tengan disponible, recibirán los mensajes como SMS o MMS.

Por el momento, para hacer uso del servicio necesitas estar conectado a internet, ya sea por datos móviles o por WiFi. En caso de no tener conexiones, los mensajes se enviaran como SMS o MMS, junto con el costo incluido con ese tipo de mensajería.

Si, sabemos que todo el punto del RCS era la capacidad de enviar mensajes sin necesidad de internet. Pero se trata de la primera instancia de este servicio en México. Esperamos que conforme avance el año, y se adentren otras operadoras a este tipo de mensajería, la funcionalidad completa del servicio se haga disponible.