Hombre es detenido tras golpiza por gimnasio de Pokémon Go

Cuando el juego se hace verdadero.

Corría el año 2016 y la cantidad de noticias insólitas rodeando a Pokémon Go, el popular juego móvil de realidad aumentada eran pan de cada día. Cuando creíamos que una golpiza producida por el juego era parte del pasado, oriente nos demuestra lo contrario.

Según sitios japoneses, un hombre de 43 años (sí, leyeron bien) golpeó repetidamente en la cara a uno de 44 años (sí, otra vez leíste bien) mientras disputaban un gimnasio en el juego.

No se dan detalles sobre qué habría desatado la rabia del sujeto, ya que si "liberas" un gimnasio dentro del juego, hay un espacio de tiempo donde los ganadores pueden poner a sus Pokémon ahí. Quizás eran muchos y no alcanzó a usar el suyo, quién sabe. Otra posibilidad es que estuviera tratando de derrocar al equipo contrincante y el defensor no paraba de darle fuerzas con bayas a sus aliados.

¿Has tenido algún episodio de rabia jugando algún videojuego? En mi caso me han dado ganas de romper el control cuando un amigo que es pésimo para el FIFA tiene mucha suerte y mete un gol injusto. En fin, así es la vida.