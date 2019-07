Grave: la cuenta de GitHub de Canonical, los creadores de Ubuntu, fue hackeada

La cuenta en GitHub de Canonical Ltd., la compañía responsable de la distribución de Linux Ubuntu, fue hackeada este pasado sábado. El hacker tuvo acceso a la plataforma privada y creó varios repositorios para demostrar su ingreso.

En un comunicado, el equipo de seguridad de Ubuntu confirmó la brecha. "Podemos confirmar (…) que una cuenta de Canonical quedó comprometida y fue usada para crear repositorios e issues, entre otras actividades". Según un mirror de la cuenta hackeada, el pirata creó once nuevos repositorios vacíos en la cuenta de GitHub.

Por otra parte, el equipo de seguridad cortó todo nexo entre la cuenta y la organización de Canonical en GitHub. Todavía se investiga si algo del código fuente o información personal se puede haber filtrado en el hackeo. "Además, la infraestructura de Launchpad donde se construye y mantiene la distribución de Ubuntu está desconectada de GitHub, y no hay indicación de que haya sido afectada", anunció el equipo de seguridad de Ubuntu.

Los expertos del equipo planean publicar una actualización pública de la distribución de Linux al término de su investigación.

I'm interested if there's any correlation with the recent mass scanning for exposed git config files. https://t.co/ckGt158CXc

— Bad Packets Report (@bad_packets) July 7, 2019