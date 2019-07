GitHub le cerró las puertas a Cuba, Siria y Corea del Norte por culpa de las sanciones

Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al mundo están comenzando a afectar a los desarrolladores. GitHub, la casa mundial del código fuente, comenzó a restringir cuentas de usuarios de países sancionados. A saber, las cuentas afectadas provienen de usuarios de Crimea (en Ucrania), Siria, Irán, Cuba y Corea del Norte.

Esto debido a que toda empresa que hace negocios en Estados Unidos debe apegarse a sus leyes de exportación. Estas leyes afectan directamente a los servicios de pago de GitHub.

Nat Friedman, el CEO de GitHub, se refirió a esto en su cuenta de Twitter:

It is painful for me to hear how trade restrictions have hurt people. We have gone to great lengths to do no more than what is required by the law, but of course people are still affected. GitHub is subject to US trade law, just like any company that does business in the US.

