George RR Martin habla: no cambiará el final de Game of Thrones

Game of Thrones sigue dando mucho de qué hablar a meses de la emisión del fatídico (literalmente) capítulo final de esta serie.

A la distancia el consenso parece inclinarse cada vez más al lado donde se opina que el desenlace no estuvo a la altura de todo lo construido anteriormente.

El actor que interpretó a Jaime Lannister en Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, desclasificó sabrosos momentos de la serie.

Muchos coinciden en que tan pronto se acabó el material original de las novelas la serie comenzó a perder el rumbo. Así que los fans tienen puestas las esperanzas en que George RR Martin logre algo más decente.

El autor sin embargo ha sido claro en más de una ocasión, resaltando que lo visto en pantalla es en esencia el bosquejo de lo que él concibió para el cierre.

Ahora, el autor ha roto el silencio por completo, y en entrevista con Entertainment Weekly ha revelado que no piensa cambiar sus planes a pesar de las quejas de sus seguidores:

Internet afecta todo esto hasta un grado que nunca antes se ha visto. De repente, el giro hacia el que estás construyendo sale a la luz. Y hay una tentación de cambiarlo todo [en los próximos libros]: dices "Oh, Dios mío, lo jodieron todo, tengo que encontrar algo diferente". Pero pensar eso está mal.

Porque has estado planeando un final determinado durante mucho tiempo; y si cambias de dirección repentinamente solo porque alguien lo descubrió o porque no le gusta, entonces arruinas absolutamente toda la estructura.

Tengo ideas muy fijas en mi cabeza cuando estoy escribiendo The Winds of Winter y más allá de eso en términos de hacia dónde van las cosas. [La serie y las novelas] son como dos realidades alternativas que existen una al lado de la otra.

Tengo que hacer mi versión de la misma, que es lo que he estado haciendo.