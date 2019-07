En pleno stream de Twitch un gato vomitó tan fuerte que estropeó el computador de su dueño

Twitch es una plataforma dedicada a que la gente publique streamings jugando videojuegos. Sin embargo, también se presta para que algunas cosas graciosas, curiosas o asquerosas ocurran durante las transmisiones. Esto último se hizo realidad cuando un gato terminó vomitando mientras su dueño jugaba.

El hecho lo protagonizó el streamer Jadedblue, o más bien, su gato. Hace poco el jugador se encontraba haciendo una transmisión del título Escape From Tarkov. Todo iba normal, hasta que se acercó el felino.

La mascota de Jadedblue comenzó a maullar repetidamente. En ese entonces, el hombre se agachó a preguntarle: "¿qué pasa, amigo?" Fue ahí cuando ocurrió el desastre.

Un sonido líquido seguido del reclamo del jugador se escucharon con claridad. Segundos después se cortó la transmisión.

Para todos fue claro: el gato había vomitado sobre el computador. El video del momento se hizo viral rápidamente, pues alcanzó más de 100.000 visualizaciones en solo pocos días.

No había pasado mucho tiempo cuando el streamer confirmó el hecho. En su Twitter admitió que su mascota se había enfermado, y dijo que el animal vomitó desde encima de su escritorio hasta la torre, que estaba en el suelo. Esto lo demostró con una (asquerosa) foto de su obra.

En la imagen se puede apreciar que el vómito cayó encima de la rejilla superior de la torre de su computador. Por supuesto, el líquido terminó entrando y haciendo daño a los componentes internos. "No voy a transmitir por un tiempo", agregó.

Dos días después, JadedBlue dio el veredicto final del caso: la mayor parte de la torre había tenido un destino fatal. Según el jugador, solo se salvó la fuente de alimentación, la unidad de estado sólido, el disco duro y la caja. Adiós procesador, adiós tarjeta gráfica, adiós RAM y una buena despedida de la placa base.

Seguramente para la próxima, JadedBlue se asegurará de que su gato no pueda estropear nada más. Al menos podría proteger un poco más su torre para evitar nuevos accidentes.

Well boys and girls the news is in. Most of the computer is fried! The only salvageable parts were the PSU, My SSD and HDD and the case! RIP my poor computer. pic.twitter.com/IGqGmRm3fd

— JadedBlue (@JadedBlue4) July 26, 2019