Le quitan las risas a Friends y sucede que Ross es un psicótico

Se viraliza un video donde le quitan la pista de risas a algunas escenas de Friends. Todo luce normal, excepto con Ross que ahora es un psicópata.

Friends es una de las series de televisión más queridas por todos. Su peso en el entretenimiento digital es tal que se convirtió en una de las cartas de presentación más fuertes cuando Warner anunció su nuevo servicio de streaming HBO Max.

Pero incluso los fans más aguerridos nos podemos percatar de que hay partes en las que la serie no ha envejecido muy bien. No sólo por su uso de tecnología de aquellos tiempos, sino por algunas situaciones que vistas bajo la lupa de la sociedad actual no resultan graciosas en lo absoluto.

Tal vez por ello se ha viralizado en los últimos días un curioso, viejo y divertido video, subido en el canal de YouTube sboss por el año 2013.

Ahí, alguien tuvo la genial idea de tomar una escena muy divertida de Friends y quitarle todas las pistas de risas. Para ver cómo sería esa escena en "la vida real".

El resultado es casi ordinario, hasta que Ross entra a escena y empieza a hablar sobre atacar a mujeres. Ahí el matiz de la comedia cambia por completo y el personaje hilarante ahora se muestra como un absoluto psicópata.

Los colegas de Metro son responsables en parte de revivir este video que ahora acumula más de 1,7 millones de reproducciones.

Ahí dan un repaso por varios momentos estelares de Ross y resulta que igual, sin la pista de risas se mostraría como uno de los personajes más perturbadores y alarmantes.

Aún así, Friends seguirá manteniendo las risas y su reputación intacta.