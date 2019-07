¡Cuidado! Con este fraude se hacen pasar por bancos para robarte dinero

Un importante fraude está tomando fuerza en México. Ten mucho cuidado con tu información bancaria y no creas todo lo que lees.

Cuando se trata de facilitar datos bancarios, es importante tener mucho cuidado. No importa que lo que estás leyendo o quien te los está pidiendo sea muy convincente: si no viene directamente del banco y has comprobado su veracidad, lo más seguro es que sea un fraude.

Un fraude ha hecho que muchas personas pierdan cientos de miles de pesos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha puesto en alerta a los usuarios bancarios sobre empresas que se identifican como entidades financieras, pero realmente son compañías fantasmas. Estas ofrecen créditos a cambio de una "modesta" cantidad de dinero al que llaman "cobro por concepto" o "cobro por comisiones".

Está de más decir que esto no es verdad. Según la Condusef, los que han caído en esta estafa ya han perdido de 10 mil a 100 mil pesos cada uno. La cantidad total de pérdidas puede alcanzar los millones.

Estas empresas fantasmas fraudulentas aseguran ser bancos conocidos. Ofrecen créditos grandes e inmediatos a cambio de un depósito "mínimo" de dinero para apartar, supuestamente, su crédito. Está de más decir que esto es falso.

La forma de contactar que tienen estos estafadores es a través de correo, páginas de Internet e incluso llamando directamente por teléfono a sus víctimas haciéndose pasar por empresas conocidas.

Ten mucho cuidado con a quién le depositas dinero.