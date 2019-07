Disney saca de las tiendas los muñecos "Forky" de Toy Story 4 por ser riesgosos para los niños

En Toy Story 4, Forky es, literalmente, un pedazo de basura que cobró vida cuando una niña lo convierte en juguete. Se convirtió en una de los personajes más representativos.

Forky ha sido uno de los personajes de Toy Story 4 que más ha conquistado los corazones de los fans. El mensaje de este es que no importa que seas basura, de todos modos puedes ser importante para alguien. Además, demuestra que no se tiene que gastar cientos de miles en un juguete para hacer feliz a un niño. Aunque claro, Disney sacó el juguete a la venta y quería cobrar por él cientos de miles. Oh. Aunque ese no fue el problema: aparentemente el juguete era peligroso para los niños.

Adiós, Forky

Como con cada película, Disney sacó a la venta la tanda de juguetes de esta, y obviamente una película que trata literalmente sobre juguetes no iba a ser la excepción. Así, la compañía puso a disposición del público un Forky de peluche blanco con forma de tenedor y ojos movibles.

Tiempo después, la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos le pidió a la compañía que retirara el juguete; pues sus ojos movibles podrían arrancarse y provocarle la asfixia a los niños más pequeños. Disney acató la orden:

Estamos retirando voluntariamente a Forky de 11 pulgadas (unos 28 centímetros) debido a un defecto de fábrica. Nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes”. Disney.

Aquellas personas que ya lo adquirieron, podrán regresarlo sin problema alguno y su dinero será reembolsado. Estos son los números de referencia del peluche: FAC-024868-18338, FAC-024868-19032, FAC-024868-19060 y FAC-024868-19091.

La versión plástica del muñeco sigue disponible y no representa ningún riesgo, además del de gastar tu dinero en un puñado de (LITERALMENTE) basura.