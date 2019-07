Firefox quiere cobrarte 5 dólares por no mostrar más publicidad en internet

Esto va más allá de un simple Adblock: la suscripción te permitiría el acceso a sitios con muros de pago.

La publicidad en internet es un asunto de nunca acabar; no lo sabremos nosotros que vivimos de ella. Una solución parecen ser los conocidos paywalls o muros de pago, donde hay que pagar por acceder al contenido. Firefox quiere hacer que este proceso sea más sencillo, cobrando 5 dólares mensuales para no mostrar anuncios -como Adblock- y darte acceso a sitios de pago.

El servicio se llama Ad-Free Internet by Firefox, y sería una alternativa para "apoyar los sitios que amas, y evitar los anuncios que odias", en palabras de Firefox. Al parecer el modelo sería repartir las ganancias de la suscripción y usarlo como modelo para financiar a portales de noticias en la web.

Mozilla planea asociarse con Scroll, lo que permitiría a un usuario navegar por sitios como Atlantic, Buzzfeed y The Verge -entre otros- sin anuncios. La lista completa aún no se confirma; de hecho el servicio no está disponible todavía y el botón para contratarlo te lleva a una encuesta en verde.

Más servicios

Firefox quiere convertir la suscripción en algo más que un bloqueador de anuncios: una app. Uno de los servicios adicionales sería el acceso a versiones en audio de artículos seleccionados. Otro de ellos es la posibilidad de guardar marcadores sin transición entre varios dispositivos -algo que Google Chrome ya hace, se supone- y lecturas recomendadas.

Lo de los marcadores tiene otra función: la lectura sin transición entre dispositivos. Por ejemplo, comenzar a leer un artículo tomando desayuno en la mañana en tu laptop, y continuar donde quedaste en tu móvil camino a la oficina.