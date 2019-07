Fire Emblem: Three Houses supera las expectativas que teníamos [FW Labs]

Después de una larga espera desde su anuncio, Fire Emblem: Three Houses entrega una historia profunda con animaciones espectaculares.

Fire Emblem: Three Houses causó conmoción desde que se anunció por primera vez allá en el año de 2017. Esto en un Nintendo Direct en donde no se dio mucha más información de este juego. Y solamente tuvimos más noticias de este juego hasta el E3 del 2018 y después en un Nintendo Direct a inicios de este año.

Así que después de una larga y algo desesperante espera para que este juego llegará a nuestras manos. Por fin el juego vio la luz hace unos días y parece que la espera valido la pena completamente.

Desde el inicio podemos notar un increíble trabajo de animación que se mantiene constante a lo largo de todo el juego. Lo cual no solamente se queda en las cinemáticas con las que el juego nos presenta la nueva historia. Sino que se puede ver y sentir a lo largo de los combates e interacciones que tienes con otros personajes.

Un juego con mucha personalidad

Cada uno de los personajes de este juego está diseñado de una manera fenomenal. Derraman una personalidad y carisma que pocas veces se puede ver en otros juegos hoy en día. Las actuaciones de voz que los acompañas son muy buenas, sin importar por cual idioma te decidas. En cuanto al soundtrack, este juego se salta la barda, con una gran colección de melodías que ambientan a la perfección cada lugar y cada batalla.

Sin embargo, a lo largo de los escenarios y de la catedral, lugar en donde se desarrolla el juego a parte del campo de batalla, te podrás encontrar texturas y modelos de animales que resaltan por su baja calidad. Así como algunos detalles en edificaciones y paisajes. Lo cual no arruina la inmersión en el juego pero es imposible no notar la diferencia de calidad entre modelos y acabados.

La historia te pone en los zapatos de un mercenario, cuya vida cambia radicalmente después de ayudar a tres jóvenes estudiantes a lidiar con una bandidos que atacaron su escuela. Eventualmente terminarás uniéndote a la escuela pero no como alumno, sino que será profesor.

Es aquí cuando debes decidir a cual de las “tres casas” quieres enseñar lo que sabes. Una se encarga de guerreros, cuya mayor cualidad es la fuerza física. Otra de ellas está más centrada en el uso de magia. La tercera tiene a los mejores arqueros de todo el reino. Por lo que deberás elegir la que mejor se adecue a tu estilo de juego.

La vida escolar

Las mecánicas que trae el entrenamiento y educación de tus alumnos son entretenidas al inicio aunque carecen de mayor profundidad. A veces debes entrar a unidades en sus puntos fuertes para sacar provecho de sus habilidades. Otras tantas debes poner a trabajar juntos a dos estudiantes para que mejoren su relación. Pero incluso el mismo juego parece saber que no es su punto fuerte y te da la opción de que todo este proceso sea automático.

Lo anterior sin duda sería una buena opción para aquellos que solamente quieren ir a las batallas sin esperar. Pero los jugadores más experimentados, encontrarán la mejor manera de sacar provecho a estas tareas.

Cuando no estás combatiendo, eres libre de visitar toda la escuela e interactuar con los docentes y alumnos. Además de que puedes encontrar actividades como plantar flores, verduras y otras plantas. Invitar a comer a tus alumnos y a profesores para crear mejores lazos entre todos y también es aquí donde puedes comenzar a enamorar a tu interés amoroso.

Otra actividad que puedes realizar es la pesca, la cual es sencilla y una buena manera de pasar el tiempo. No te exige que pongas mucha atención o que hagas comandos extraños y eso se agradece muchísimo. Pero debes tener en cuenta que tienes cierto número de actividades que puedes hacer por día. Así que piensa bien como pasarás el tiempo en el campus.

El amor en tiempos de guerra

Para poder ganarte el corazón de alguien o su confianza simplemente, es importante conocer los gustos de todos. No es tan complicado como crees, basta con abrir el menú antes de dar un regalo para saber si es que les gustará o no. Lo mismo pasa con la comida, ya que antes de seleccionar a quien quieres invitar a comer, puedes ver si el platillo del día es de su agrado o no.

Regalar flores es bien recibido por todos los personajes, pero si das regalos como libros o botas de combate a las personas equivocadas, puede ser contraproducente para tu relación. Así que, antes de regalar algo que no sean flores, es importante revisar la biografía de esa unidad para que sea bien recibido.

Además, eventualmente encontraras objetos perdidos, los cuales tienen una descripción del dueño original del objeto. Así que, si conoces bien a los alumnos y profesores, podrás entregar el objeto directamente a la persona que lo perdió. Haciendo que tu relación con ese personaje mejore considerablemente.

Otra actividad que puedes hacer para incrementar el afecto, es cocinar junto a algún personaje. Lo cual puede hacer que se vuelvan más unidos que con todas las actividades anteriores.

El campo de batalla

En batalla todo cambia radicalmente, ya que aquí la acción obviamente es mucho más rápida e intensa. Puedes elegir entre distintos tipos de cámara para ver el campo de batalla. Lo cual te da una mejor perspectiva de toda la acción. Además de mejorar las relaciones de todos los personajes en el campo de batalla al hacerlos combatir juntos.

El juego se siente bien balanceado sin importar en qué dificultad lo juegues. Pero si lo que quieres es más velocidad, entonces puedes quitar las animaciones de ataque para que aumentes la velocidad de cada combate.

Todas las unidades mejoran sus habilidades de combate con ciertas armas entre más las usen. Lo cual los puede llevar a cambiar de clase si es que así lo quieres. Cualquier alumno puede hacer un examen para cambiar de estilo de combate, pero primero deben tener las cualidades necesarias para aplicarlo. Eso incluye a Byleth, el personaje principal, quien también puede hacer esos exámenes y cambiar la manera en que se desenvuelve en el campo de batalla.

Antes de cada examen podrás ver el porcentaje de aprobación que tu unidad tiene en esa prueba en especial. Así que si quieres que uno de tus arqueros se vuelva un tanque, deberás guiar a esa unidad para que tome ese camino. Tanto dentro como fuera del combate, con las clases que impartes.

Otras cosas a tomar en cuenta

Lamentablemente, no existe la posibilidad de jugar contra otros jugadores en línea. Por lo que las interacciones entre jugadores son más pasivas. Puesto que, si en una misión hay muchos jugadores muriendo en la misma casilla, puedes obtener bendiciones y armas al terminar tu turno en ese lugar. La cual brillará para avisarte que ahí hay beneficios en caso de que puedes recogerlas.

Y por si querías, este juego es compatible con figuras Amiibo. Estas desbloquean equipo especial en caso de ser Amiibos de Fire Emblem. Pero si son de otros juegos, te pueden dar carnada, pociones, semillas y otras cosas que te ayudarán en tu aventura.

Sin duda, a pesar de que hay ciertos detalles que no se ven nada bien en algunas partes, es lo de menos. Ya que tenemos ante nosotros una de las mejores exclusivas de la consola de Nintendo y uno de los mejores juegos de este año. Este es un juego que destaca en gameplay, diseño y personalidad. Haciendo a Fire Emblem: Three Houses una gran experiencia de juego que no te debes perder.