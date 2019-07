Se busca que los filmes extranjeros lleguen a México en su idioma original

México busca hacer válida una ley de 1992 para poder traer películas extranjeras en su idioma original, lo cual puede destruir la industria del doblaje,

México sigue dando siempre de qué hablar en materia de entretenimiento, ya que ahora hay una nueva polémica. La cual involucra a la industria del doblaje y su imposibilidad para trabajar en películas extranjeras.

¿Cómo nos afecta esto?

Que se intente hacer que las películas extranjeras solamente se puedan exhibir en su idioma original, tiene varias consecuencias. Si bien, la intención es buscar que se de más exhibición a producciones mexicanas, esto deja en desventaja a la industria del doblaje.

Gracias a que hay personas que prefieren disfrutar las películas de Marvel dobladas al español. Se cree que esto hace una competencia injusta con las producciones hechas en México. Pero obviamente es la calidad del filme lo que hace que la gente prefiera ver Avengers por encima de Lady Rancho o Mirreyes vs Godínez, por ejemplo.

Un comunicado de prensa de parte de la AMACC dice lo siguiente.

El público tiene el derecho de recibir la obra en la forma que fue originalmente concebida (derecho que es violado al modificarse el guión y cambiarse la voz): y que al autorizarse el doblaje, coloca al interés privado (eminentemente de lucro) por encima del interés público que se contiene en las normas que buscan salvaguardar la originalidad, autenticidad y finalidad de las obras artísticas.

Aquí se toca un punto muy importante, pero al menos yo no nunca he tenido problema en encontrar una película en su idioma original en cines. A menos que sea una película de animación para niños. Lo cual hace obvio el porqué llega al español, su target principal son niños que no saben leer todavía.

No hay mucho que podamos hacer

Sin embargo, sin importar la opinión de lo que cualquier de nosotros podamos tener. Hay una ley de 1992 llamada “Ley de Cinematografía” que justo es la que dice que los filmes extranjeros deben llegar en su idioma original.

Pero es hoy en día cuando ya se intenta hacer válida. Lo cual podría hacer que la industria del doblaje tenga importante pérdidas. Curiosamente, el doblaje mexicano es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores. Y podríamos perderlo solamente para apoyar a la próxima película genérica mexicana.

Fuente: AMACC.