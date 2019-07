FestiGame 2019: Todo lo que debes saber si quieres ir al evento de videojuegos más importante de Chile

En Fayerwayer te entregamos una completa guía de precios, días, horarios, personajes y todo lo que podrás ver en FestiGame 2019.

Entre el 2 y el 4 de agosto se realizará la octava versión de FestiGame Fanta 2019 y cómo todos los años concentrará en Espacio Riesco, lo mejor de las tendencias en entretenimiento y videojuegos en Chile y el mundo, con stands y actividades de las marcas más reconocidas de la industria gamer, invitados locales e internacionales, desarrolladores, competencias esports, cosplay, juegos de mesa, trading cards y espectaculares zonas de videojuegos en más de 12.000 mts2 de completa diversión.

Acá un detalle de precios y cómo va la venta:

E-Sports en FestiGame

Este año los gamers y fanáticos de los deportes electrónicos tendrán un lugar totalmente dedicado para ellos. Game Show Arena Samsung, que será uno de los escenarios más importantes en Chile en e-sports.

Habrá tres competencias: “Counter Strike: Global Offensive”, “League of Legends” y, por primera vez en la historia del evento, se incluirá un juego mobile, el popular “Clash Royale”. Más de 2 millones de pesos se repartirán entre todas las competencias. Quienes estén interesados en participar pueden inscribirse e informarse sobre todos los detalles en la web oficial de Game Show Arena Samsung.

Tanto en “Counter Strike” como en “League of Legends”, quienes consigan el título de Game Show Arena Samsung se llevarán a casa $500.000 pesos por equipo. Por su parte, la competición de “Clash Royale” otorgará $200.000 pesos al campeón.

Las instancias previas de competencia se desarrollarán de manera online, con transmisiones vía streaming los días previos al inicio de FestiGame Fanta. Estas transmisiones se llevarán a cabo a través de twitch.tv/gameshowarena en fechas próximas a informar.

Cosplayer brasileña una de las primeras confirmadas

Una de las primeras confirmadas es“Adami Langley", cosplayer brasileña y que formará parte del jurado internacional de la Competencia Cosplay.

Adami comenzó con el cosplay hace 11 años, cuando preparó un traje de “C.C” del anime Code Geass. Desde entonces, sólo ha cosechado éxitos en su carrera y se ha dedicado a interpretar sus personajes favoritos como Bunny Bulma, Ciri, Mahou Shoujo, Chun-Li, entre muchos otros.

A lo largo de los años ha ganado distintas competiciones y eventos locales en Brasil, destacan sus participaciones en el World Cosplay Summit y en la clásica competencia de Riot Games. En ambas oportunidades logró llegar a las finales.

Pero sin duda su mayor logro fue el segundo lugar que consiguió el año pasado en el Mónaco Anime Game International Conference 2019 (MAGIC), donde deslumbró con su traje de “Tyrnade” de World of Warcraft, lo que le valió tener su cupo como finalista en la edición 2020 y ser catalogada como una de las exponentes más reconocidas a nivel mundial.

Adami Langley es la primera confirmada del selecto jurado internacional que evaluará la Competencia Cosplay de FestiGame Fanta 2019, además manifestó su alegría por visitar nuestro país: “Es mi primera vez en Chile y estoy muy emocionada de conocer a todos. He estado hablando e interactuando en mis redes sociales con los chilenos durante años y siempre me han brindado afecto y apoyo (…) Conozco a muchos cosplayers chilenos y son increíbles, no puedo esperar para verlos a todos”, declaró.

Jonathan Wendel también viene a FestiGame

Johnathan Wendel, más conocido como “Fatal1ty”, estará en Festigame Fanta 2019. El norteamericano es una leyenda de la industria y uno de los primeros gamers en hacer de los videojuegos competitivos su profesión.

Fatal1ty ha ganado casi medio millón de dólares en premios, entrando en el Top 10 de los que más ha generado a nivel mundial. Wendell se hizo famoso por sus actuaciones en Quake, título que fue tremendamente importante para los deportes electrónicos y marcó los cimientos de lo que hoy conocemos como esports.

Su primera competencia fue el año 1999 en donde logró el tercer lugar en el Frag 3 de Quake III Arena, y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Consiguiendo ganar competencias de Alien vs Predator 2, Doom 3, Painkiller y Quake IV.

El año pasado, en el marco del IEM de Chicago, Fatal1ty fue incluido en el salón de la fama de los esports. En su inducción declaró que para él es un honor ser un histórico en la industria de los videojuegos, y que a partir de hoy “defenderá a los deportes” por el resto de su vida

En la actualidad se dedica de lleno a hacer streams, en donde deleita a sus fanáticos con partidas de Fortnite, PUBG, Apex Legends y Overwatch, entre otros.

Concurso de Art Toys

El Primer Concurso Nacional de Diseño de Art Toys (figuras de colección) se desarrollará este 2, 3 y 4 de agosto en FestiGame Fanta 2019. Toylisto, empresa responsable de la iniciativa es una compañía que se encarga de transformar los dibujos de los fans en figuras reales de colección, siempre manteniendo su valor emocional y de forma sustentable con el medioambiente.

Toylisto se encarga de llevar a la realidad esos sueños y fabricar figuras originales que el diseñador o el artista (el fanático o quién desee hacerlo) pueda entregar. El único requerimiento es que tú te inspires y hagas volar tu imaginación, luego Toylisto lleva esas piezas de arte a la vida real.

El concurso contará con tres categorías:

Mejor Art Toy PRO , para mayores de 18 años.

, para mayores de 18 años. Mejor Art Toy Young Star , para jóvenes talentos mayores de 14 años.

, para jóvenes talentos mayores de 14 años. Mejor Art Toy Future Star, para pequeños artistas de 4 a 13 años.

Entre todos los postulantes se elegirán a 6 finalistas (2 de cada categoría), cuyas creaciones serán exhibidas a través de realidad aumentada (AR) en el booth de “Toylisto” durante FestiGame Fanta 2019. Durante los 3 días de evento, se realizará una votación abierta para que los asistentes voten para elegir al ganador de cada categoría.

Para participar, ingresa a https://www.toylisto.com/concurso-festigamefanta2019 y registra tu creación a través del formulario de inscripción.

Copa Fútbol FestiGame

El 2, 3 y 4 de agosto regresa el campeonato de FIFA más esperado por los gamers nacionales, la “Copa Fútbol FestiGame 2019 by Papa John’s”, en donde competidores de PlayStation 4 y Xbox One buscarán la gloria en el deporte rey virtual.

Los interesados en participar, deben inscribirse a partir de hoy y hasta el martes 9 de julio a las 11:59 PM en www.festigame.com/copafutbol indicando la plataforma en que se competirá. Además, como novedad, este año se realizarán clasificatorias online los días 13, 20 y 27 de julio. El día viernes 2 de agosto, se realizará una última instancia de clasificación.

Finalmente, 32 clasificados se verán las caras en Espacio Riesco. 20 llegarán de las clasificatorias virtuales, 6 clasificados en la jornada del viernes y 6 vía invitación, incluyendo al campeón de 2018.

Toda la competencia se jugará con la norma de “85 global” y exclusivamente con clubes chilenos o en su defecto, la Selección Nacional, según indique el reglamento. La final presencial será en PlayStation 4 los días 3 y 4 de agosto.

Este año se repartirán $1.000.000 de pesos entre los primeros cuatro lugares de la competencia, repartidos en $500.000 para el campeón, $300.000 para el segundo lugar, $150.000 para quien complete el podio y $50.000 para el cuarto lugar.

El Director de la “Copa Fútbol FestiGame 2019 by Papa John’s” y reconocido gamer nacional, Camilo “Olimaclan” Lara, explicó que “esta es una destacada competición a nivel nacional que todos los gamers esperan año tras año. Con el tiempo se ha transformado en una competencia de culto y este año decidimos trasladar las clasificatorias online para permitir que todos tengan chance de clasificar al evento final”.