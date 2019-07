FBI debe investigar a FaceApp por su origen ruso: dice Senado de Estados Unidos

Existen muchas dudas e inquietudes en torno a FaceApp y la seguridad de esta plataforma que gracias a su tecnología, sencillez y viralidad, se ha encargado de recolectar los datos faciales biométricos de medio mundo en un tiempo récord.

Aquí ya hemos hablado bastante sobre los riesgos latentes legales y 100% autorizados por el usuario. En donde la información recolectada podría acabar en manos tal vez no deseadas.

Pero ahora las cosas han escalado al siguiente nivel, luego de que la bancada demócrata del Senado de Estados Unidos reaccionase junto con el Comité Nacional del Partido Demócrata.

Para exigir la intervención del FBI en el asunto de FaceApp y determinar de una vez por todas si los vínculos de la plataforma con Rusia representa algún peligro.

. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, utilizó su cuenta oficial de Twitter, para hacer pública su solicitud de que la oficina de investigación tome cartas en el asunto:

BIG: Share if you used #FaceApp:

The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now

Because millions of Americans have used it

It’s owned by a Russia-based company

And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr

— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019