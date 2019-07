Fase 4 del MCU: estas son todas las películas y series planeadas por Marvel Studios

La lista tiene de todo: The Eternals, Thor 4, Shang-Chi, Doctor Strange 2 y muchas series exclusivas para Disney+.

Después del estreno de Spider Man: Far From Home, no teníamos muy claro el panorama de la Fase 4 del MCU. Todo lo que ocurre con el universo creado por Marvel Studios después de Avengers: Endgame ha estado en una nebulosa.

Sin embargo, en una presentación en la Comic-Con de San Diego, Marvel dejó claro que tenemos MCU para rato.

Vamos con las fechas de cada una.

1 de mayo, 2020: Black Widow

Dirigida por Cate Shortland, será la película que continúe la posta de Spider Man en el cine. La cinta girará en torno al enfrentamiento entre nuestra querida Scarlett Johansson y Florence Pugh, su hermana y rival.

Además actúa David Harbour, conocido por Stranger Things y el reboot de Hellboy.

6 de noviembre, 2020: The Eternals

Ya lo sabíamos desde que Thanos apareció en la pantalla grande: The Eternals, la raza de dioses creados por los Celestiales para defender la Tierra tendrá su propio filme.

Dirigida por Chloé Zhao -cuyo anterior filme, The Rider, es extraordinario- la película tendrá un elenco fantástico. A saber: Angelina Jolie, Richard Madden, Lauren Ridloff -de fama por The Walking Dead-, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh, Brian Tyree Henry y la incombustible Salma Hayek.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER, an original series with Anthony Mackie, Sebastian Stan and Daniel Brühl. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2020. pic.twitter.com/FmFMKWUrhO — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Otoño boreal, 2020: The Falcon and the Winter Soldier (serie de TV)

Con Anthony Mackie y Sebastian Stan, producida por Disney para su servicio de streaming, Disney+.

12 de febrero, 2021: Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

El maestro del Kung-Fu de los comics de Marvel llegará a la pantalla grande. Con Simu Lu como el primer actor asiático en protagonizar una cinta del MCU, la película promete.

Además, tiene a Tony Leung como el "verdadero" Mandarín y a Awkwafina, así que probablemente será un éxito para la representación.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ LOKI, an original series with Tom Hiddleston. Streaming exclusively on Disney+, Spring 2021. pic.twitter.com/Ntb8g9SSwq — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Primavera boreal, 2021: WandaVision y Loki (series de TV)

Llegamos a la sección "series que nadie realmente pidió". Ambas se estrenarán en el segundo cuarto de 2021 y serán actuadas por sus contrapartes originales: Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Tom Hiddleston.

Las dos series serán exclusivas de Disney+.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/HtF68htiB1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

7 de mayo, 2021: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La secuela del Doctor tendrá nuevamente a Scott Derrickson en el timón del barco. Asimismo, estará actuada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ HAWKEYE with Jeremy Renner, an original series that will also introduce Kate Bishop. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2021. pic.twitter.com/qPH8M2TQSj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Otoño boreal, 2021: Hawkeye (serie de TV)

Al personaje de Jeremy Renner no le alcanzó para una película de origen, pero si para un spinoff en televisión. Eso si: será la introducción de Kate Bishop, conocida como "Lady Hawkeye". ¿Será el teaser para los Young Avengers?

5 de noviembre, 2021: Thor: Love and Thunder

No sé qué tan necesaria sea una secuela más de Thor a estas alturas, pero Marvel la hará de todas maneras.

El dato importante es que Natalie Portman será Lady Thor. En la presentación en Comic-Con, el propio Taika Waititi le entrega el martillo, por lo que ya se podrán imaginar hacia dónde apuntará la cinta.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/mtrDBy5OV0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

El resto de las películas

En el panel se anunciaron 3 fechas más durante el 2022, para tres películas sin título: 12 de febrero, 6 de mayo y 29 de julio. Aún no se sabe qué títulos son.

Los que sí fueron confirmados -pero que no tienen fecha- son los siguientes: Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Captain Marvel 2, Fantastic Four y Blade.

Las fechas de estos esperados blockbusters serán anunciadas muy pronto, según Marvel Studios.