Fail: Policía de Canadá transmite rueda de prensa sobre asesinato con filtro de gatito

El filtro de gatito vuelve a hacer de las suyas en Facebook Live; y al parecer deja de nuevo sin trabajo a un descuidado Community Manager.

Los casos de este tipo sólo se han ido acumulando durante los últimos años. Pero esta ocasión resultó verdaderamente desafortunado por el contexto en que sucedió todo.

Resulta que el pasado 19 de julio de 2019 la Policía Montada del Canadá en la Columbia Británica realizó una transmisión en vivo mediante Facebook Live.

Todo para que la portavoz del departamento, la sargento Janelle Shoihet, diera los detalles sobre el hallazgo de dos cadáveres encontrados al pies de la autopista 97, ambos víctimas de un asesinato a tiros.

Se trataba de una pareja que viajaba en el coche cuando tuvieron una avería al pie de la carretera. Algunos testigos los vieron con vida en el lugar donde fueron encontrados. Pero en algún punto alguien llegó y cometió un doble asesinato.

Se trata de un crimen violento que sacudió a una comunidad relativamente tranquila. Pero lo que rompió toda la sieredad del asunto fue la activación del filtro de gatito a media rueda de prensa para hablar del caso:

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u

— Tyler Dawson (@tylerrdawson) July 19, 2019