Evacuan oficina de Facebook tras encontrar paquete con gas sarín

Una oficina del sistema de correo de Facebook ubicada en Menlo Park en California fue evacuada completamente este lunes por la aparición de un paquete sospechoso que tenía gas sarín.

#BREAKING: Possible sarin gas detection at #Facebook mail sort facility in #MenloPark https://t.co/CVL9r7USQV pic.twitter.com/QjyzWrINqS

— KPIX 5 (@KPIXtv) July 1, 2019