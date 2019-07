Así puedes cerrar definitivamente tu cuenta de Facebook, Instagram y WhatsApp

¿Estás harto de todo? ¿No confías más en Facebook y el trato que le dé a tu información? Date un tiempo para descansar de las redes sociales.

¿Probaste alguna de estas redes y no te gustó? ¿Quieres escapar de tu ex que se dedica a espiarte? ¿Prefieres conservar tu privacidad; y sabes que Facebook no es bueno en ello? Cualquiera que sea el motivo, aquí te presentamos una práctica guía para que aprendas a dar de baja tus perfiles en las redes sociales más populares:

Eliminar Facebook y otras redes

Facebook

Si estás totalmente seguro de eliminar tu cuenta en Facebook, no es tan complicado. Entra en este enlace. Ya estando ahí, piénsalo de nuevo, pues en cuanto des Aceptar, se eliminará toda tu información. Este paso es irreversible.

Twitter

Para eliminar tu cuenta en Twitter debes acceder a este link, donde se te informará detalladamente el proceso para desaparecer tu cuenta en la red social del pajarito de una vez por todas.

Instagram

Para decirle adiós permanentemente a Instagram, sólo tiene que entrar a este enlace, elegir alguna de las razones por las que decidiste irte y pinchar en Eliminar mi cuenta permanentemente.

Pinterest

Para desactivar tu cuenta en Pinterest haz click en el nombre de tu perfil, ve a configuración y da click de nuevo en el botón de Desactivar, sencillo.

WhatsApp

Al eliminar tu cuenta de WhatsApp, desaparecerás de las listas de tus contactos, así como de los grupos. Las conversaciones que tenías guardadas en el celular también serán borradas.

Pero si estás seguro, abre WhatsApp, ve a Menú>Ajustes>Cuenta>Eliminar mi cuenta, e ingresa el número telefónico que tienes ligado a tu cuenta. Presiona Eliminar mi cuenta. Ya estás fuera de WhatsApp.