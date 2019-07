Facebook tiene listo un equipo de especialistas para crear "todo tipo" de aplicaciones

Facebook quiere crear un ejército de aplicaciones que le ayuden a ir más allá de la red social, así como "crear comunidad".

Facebook no quiere abarcar mucho: quiere abarcarlo todo. Por eso, pronto tendrá un ejército de aplicaciones para conquistar el mundo. La red social ha creado un equipo conocido como New Product Experimentation que se dedicará a crear apps "de todo tipo". Eso sí, dichas aplicaciones estarán enfocadas en "experiencias completamente nuevas para crear comunidad".

¿Cómo funcionarán las nuevas apps de Facebook?

Podrás comenzar a conocer estas nuevas aplicaciones tan pronto como dentro de unas semanas. Según la red social, algunas estarán dentro de la misma app, otras las podrás conseguir en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android y algunas más vía web. Habrá de todo un poco.

En cuanto a costos, como se espera, la mayoría de estas podrían ser totalmente gratuitas. Pero no todas. Un puñado podrían contener compras dentro de la aplicación; aunque no se cree que haya algunas que cobren por ser instaladas. Podrás identificarlas porque tendrán como nombre de desarrollador "NPE Team from Facebook".

La compañía de Zuckerberg sigue tratando de crear funciones mucho más allá de la famosa red social, y este podría ser el mejor camino para lograrlo: un grupo de expertos lanzando ideas al azar, sin importar que fracasen. Suena interesante y probablemente podría dejarnos más de una cosa buena.