Oficial: Mira aquí el teaser trailer de Evangelion 3.0 + 1.0

El Cuarto Impacto es tan real como tú.

Los fans de Evangelion estamos emocionados. Evangelion 3.0 + 1.0, o la parte final de la tetralogía del Rebuild Of Evangelion, se estrenará en junio del 2020.

Lo que no nos esperábamos fue un teaser trailer lanzado al público en la mañana de hoy en Japón. Este trailer se exhibió en cines del país insular, y ahora está en el internet para confirmar de una vez por todas su estreno.

Cabe destacar que las nuevas películas de Evangelion tomaron un camino totalmente diferente a la serie. Alerta de pequeños spoilers.

Rojo sangre

A los que hemos visto las primeras tres entregas, este trailer nos dejó más dudas que certezas. Varias criaturas y Evangelions hacen maniobras en un fondo color carmesí profundo, con cortes a distintos personajes.

Una sorpresa para muchos es la aparición al final de Kaworu. Si recuerdan el último filme, no salió precisamente ileso del final de Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo.

Otras escenas incluyen a Kozo Fuyutsuki en un estado bastante zombie hablando con Rei, a Gendou mirando un Eva-01 crucificado, y otra sorpresa: Ritsuko con el pelo corto. ¿Será la confirmación oficial de que su pelo tiene que ver con su relación con el papá de Shinji?

Ya lo sabremos el próximo año.