Estados Unidos amenaza con represalias a los países que sumen impuestos digitales a sus plataformas

Todo esta declaración de Estados Unidos surgió a partir de que España quiere aplicar un impuesto altísimo a Google, emulando a Francia.

Estados Unidos quiere ponerse firme con los países que suban los impuestos digitales a plataformas nacidas en el país norteamericano. Todo esto surgió a partir de que España quiere crear una tasa especial para gravar Google, lo que molestó a la administración de Donald Trump.

Según información de "El Mundo", "La Administración Trump no se quedará de brazos cruzados ni tolerará ninguna discriminación contra compañías con sede en EE.UU".

Embajada de Estados Unidos atenta al caso español

El diario madrileño informa que Mike Pompeo ha hablado con las embajadas estadounidenses alrededor del mundo para advertir que habrá aumento de aranceles a productos de los países como Francia, que decidan generar impuestos para Google u otras plataformas "gringas".

"Si un país se mueve fuera del procedimiento en curso en la OCDE e impone unilateralmente un Impuesto sobre los Servicios Digitales, EEUU tomará seriamente en cuenta acciones de represalia" Estados Unidos analizará todas las opciones legales para responder a cualquier país que implante el Impuesto sobre Servicios Digitales con impacto potencialmente discriminatorio y de trato nacional preferente"

La ministra de economía española, Nadia Calviño, entregó la postura oficial del estado hispano sobre estas represalias.

"Como el proceso es global, lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global; en su defecto, a nivel europeo. Si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos, tendremos que actuar a nivel nacional. El Gobierno no descarta actuar y abordar esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando un acuerdo en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Tenemos una participación muy activa en todas las reuniones de la OCDE y del G-20 en este terreno", sostuvo la secretaria de Estado español.

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), entraría en funcionamiento en la Unión Europea para gravar servicios como Google, Facebook o Amazon.