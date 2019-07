¿Cómo es la vida diaria de un jugador profesional? Esto fue lo que nos contaron los miembros del equipo Vault Esports

Desde hace algunos años los esports o deportes electrónicos se han mostrado como una tendencia que aglomera una gran cantidad de personas en torno al escenario competitivo de los videojuegos. Siendo así, se trata de toda una compleja industria que ha replicado muchas de las costumbres de los deportes tradicionales. Estamos hablando de patrocinios, fichaje de jugadores, mercadeo, organización de eventos masivos, etc. Particularmente uno de los juegos que más ha tenido éxito en esta área es League of Legends, cuyas ligas competitivas recorren todo el mundo.

¿Pero cómo es dedicar gran parte del tiempo a tratar de ser el mejor en un videojuego? Seamos francos: para la mayoría de personas esto es una completa pérdida de tiempo. Sin embargo, para quien se dedica de lleno resulta ser un oficio apasionante pero con muchos retos. Teniendo eso en cuenta, buscamos a los jugadores de un equipo profesional para que nos contaran lo que significa para ellos dedicarse a los esports. Así, hablamos con el equipo colombiano Vault, que hace parte de la Golden League (Liga local de League of Legends).

La conversación tocó varios puntos interesantes sobre esta forma de vida. Por ejemplo, casi ningún jugador se imaginaba años atrás que iba a terminar recurriendo a los videojuegos como una profesión. Así lo admitió Juan José "Jujo" Rodríguez:

Yo jugaba League of Legends con mis amigos por diversión. Un día decidimos ir a ver una final de apertura como para hacer algo en grupo. Cuando vimos la competencia nos dimos cuenta de que nosotros teníamos el suficiente nivel como para estar sentados allá. Fue en ese momento cuando comencé mi recorrido en torno al juego competitivo (…) Eso sí, al principio a mi familia no le gustaba porque creía que descuidaba mis responsabilidades. Con el tiempo se dieron cuenta con la magnitud de todo esto y ahora me apoyan al 100%".