Cómo escribir un shonen al estilo de Dragon Ball y One Piece

Si tienes ganas de escribir una historia shonen muy al estilo de Dragon Ball y One Piece, aquí te decimos como es que estos se escriben.

Las historias shonen como One Piece o Dragon Ball tienden a ser muy populares en Japón y todo el mundo. Pero no es un accidente que estas triunfen, ya que tienen ciertos elementos que las hacen funcionar.

De hecho, incluso si vamos a series shonen más recientes como Dr. Stone o My Hero Academia, podemos ver que la formula nunca cambia. Una formula casi ancestral que de usarse bien, básicamente asegura un éxito.

La primera página

Para empezar, cada historia de shonen comienza con una escena de impacto. En cuanto a manga, esta te presenta un resumen de la historia en una sola página. La cuál debe mostrar el conflicto general y lo que hace único al manga. Por ejemplo, la primera página de Dr. Stone muestra a varias personas petrificadas al mismo tiempo que te dice que un día como cualquier otro, todos los humano se convirtieron en piedra.

En esa sola página te dice que es una historia de ciencia ficción. Que eso afectó a todos los seres humanos y que fue un evento inesperado y aterrador, gracias al rostro de las estatuas.

Un excelente ejemplo también es Attack on Titan, en donde se nos presenta al mundo completo, personajes principales y temática de la serie en la primera página. La humanidad vive en murallas, hay titanes que quieren comerse a todos y el periodo de paz terminó.

De igual manera, la primera página de One Piece muestra al pirata Gold Roger a punto de ser ejecutado. Él sienta las bases de la historia al mostrar que se trata de piratas, que él era el más grande pirata de todos y nos presenta a un objeto de deseo.

Después de la primera página, la historia puede saltar a cualquier otro punto de la historia. Lo importante es mantener interesados al lector (y al editor) y hacerlos cambiar de página.

La estructura Shonen

Toda bueno historia de shonen tiene 3 elementos importantes que deben ser utilizados en cada ocasión. No puedes usar solo dos, deben ser los 3, los cuales son:

Esfuerzo

El personaje principal se debe esforzar siempre por ser mejor, eso significa que no será perfecto desde el inicio de la historia. Goku, cuyo objetivo principal es ser más fuerte, hace todo en su poder para poder obtener mucho más poder cada vez.

Soma de Shokugeki no Soma, se esfuerza desde antes de cada combate de cocina para aprender sobre los ingredientes a preparar. Por lo que cada batalla es un esfuerzo por mejorar.

Amistad

Es uno de los puntos más importantes de todo shonen. Puesto que un shonen sin amistad no puede funcionar en absoluto. Naruto, Toriko, Goku y hasta Ash siempre están rodeados de amigos.

En algunos casos incluso, hacen que los villano se vuelvan sus amigos. Eso lo podemos ver principalmente en JoJo’s Bizarre Adventure, Dragon Ball y Yu-Gi-Oh!, en donde cada que logran vencer a ciertos “villanos” los vuelven parte del grupo eventualmente. Justo como pasó con Kaiba, Polnareff y con Majin Bu.

Victoria

El héroe siempre debe ganar, no importa si son batallas casi imposibles, el esfuerzo del héroe y el apoyo de sus amigos lo llevarán a la victoria. Por eso es que cuando llegan a perder, sentimos la historia nos hizo perder el tiempo.

La victoria a veces llega a manera de aprendizaje y a veces llega de manera más directa. En JoJo’s Bizarre Adventura Diamond is Unbreakable, la amistad y el esfuerzo cobran mucha importancia a la hora de enfrentarse a Kira. También Podemos ver sinergías similares en Toriko y My Hero Academia, en donde los amigos no vencen por si solos al villano, pero ayudan a que el héroe lo haga.

Un único objetivo

Para terminar, es importante que todos los personajes tengan un solo objetivo. Uno solo y nada más, si metes un segundo objetivo, estos comienzan a comportarse raros y pueden perder su esencia.

Goku quiere ser más fuerte.

Naruto quiere ser el más grande hokage.

Luffy quiere ser el rey de los piratas.

Toriko quiere completar su menú perfecto

Soma quiere ser el mejor chef del mundo

Y es por esa motivación que se vuelven personajes admirables, ya que no dejan que nada ni nadie los desvíe de cumplir su sueño. Y cada acción que tomen será basada en hacer cumplir ese objetivo único.

Fuente: Manga in Theory and Practice: The Craft of Creating Manga.