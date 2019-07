LOCURA TOTAL: Liberan escena jamás vista de Avengers: Endgame

Probablemente si estás aquí es porque viste Avengers: Endgame y conoces esa escena que es es el spoiler máximo y absoluto de la película.

Si no es así, vete ahora, pero ahora ya, porque a pesar de que ya se levantó el "embargo" de los spoilers, es bueno advertir.

Ya con eso fuera del camino, hoy el canal de televisión USA Today tuvo acceso exclusivo a una escena borrada de la película y que no había sido revelada hasta ahora.

A través de su cuenta de Twitter nos muestran los casi dos minutos extra de filme heroico:

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2

— USA TODAY Life (@usatodaylife) July 26, 2019