Escándalo en Google: Andy Rubin, fundador de Android, acusado de robarle a su esposa y dirigir una red de prostitución

Andy Rubin parece estar en serios problemas esta vez.

Andy Rubin es muy conocido en el mundo de la tecnología por ser co-fundador de Android y el creador del famoso (aunque no muy exitoso) proyecto Essential. Aunque el día de hoy su nombre resuena por razones bastante menos halagadoras, e incluso Google está involucrado en el escándalo.

El escándalo Andy Rubin

Ryan Mac de BuzzFeed ha descubierto documentos no sellados que se relacionan a un caso donde se acusa a Andy Rubin de estafar a su esposa por millones de dólares a través de un acuerdo prematrimonial obtenido bajo falsas pretensiones.

En estos documentos se lee que Rubin presionó a su esposa, Rie Hiraburu, a firmar dicho acuerdo tan sólo unas semanas antes del parto de su hijo. Los términos fueron negociados por lo menos tres días antes de la boda. La demanda en cuestión busca que Rie pueda liberarse de este acuerdo poco favorable.

Sin embargo, a finales del año pasado; The New York Times comenzó a hablar sobre las amantes de Rubin, misma que "prestaba a otros hombres como una relación de propiedad". Es decir, el co fundador de Android estaba dirigiendo, según esta investigación, una red de prostitución, todo mientras estafaba a su mujer y desviaba fondos conjuntos para estos fines ilícitos.

Google también fue mencionado

Sin embargo, la historia no termina aquí. Según los documentos, Rubin, después de dejar Google por conducta sexual inapropiada, siguió recibiendo dinero de la empresa gracias a un acuerdo de indemnización. De aquí salió gran parte del dinero desviado de la cuenta mancomunada que tenía con su mujer; mismo que habría sido usado para sostener su red de prostitución.

Así las cosas en el mundo de la tecnología. Si algo es seguro, es que esta historia todavía dará para mucho más.