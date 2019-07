Elenco de "El Señor de los Cielos" sufre accidente en helicóptero

Parte del elenco de El Señor de los Cielos sufrió un accidente a bordo de un helicóptero durante la grabación de una escena de la séptima temporada.

El Señor de los Cielos es una de las series más importantes de la actualidad. La cual es vista por millones de personas en toda América Latina. Y durante una grabación de una escena de acción, ocurrió un accidente que involucró a parte del elenco.

Cayeron del cielo

Un par de actores que se encontraban grabando una escena que involucra a un helicóptero, sufrieron un accidente. Cuando la aeronave se vino abajo mientras uno de ellos estaba colgando de un cuerda de este vehículo.

Solamente dos actores resultaron heridos, pero tal parece que uno de ellos se encuentra en coma. El video se comenzó a compartir en redes sociales gracias a que se encuentra disponible sin ningún tipo de censura. En este podemos ver como el helicóptero se sale de control, dejando caer a quien colgaba de este sin ningún tipo de protección.

#Espectáculos🚁 Durante la grabación de una escena de El señor de los cielos, dos actores resultaron gravemente heridos por un accidente aéreo; uno se encuentra en estado de coma y el otro se fracturó las dos piernas.#ElCorresponsal

Nota completa aquí: https://t.co/9KL1wKg2dc pic.twitter.com/mTjaS0EWI0 — El Corresponsal Veracruz (@vercorresponsal) July 24, 2019

Por si te lo preguntabas, ninguno de los actores principales estaba en el set al momento del accidente. Además, ningún otro miembro del staff salió lastimado en lo más mínimo.

Por el momento, no se ha dado a conocer el nombre de la persona que se encuentra en coma. Puesto que Telemundo no ha dado ningún comunicado relativo a este trágico evento. Por lo que no se sabe el estado actual de salud del otro actor que sufrió este accidente también. Solamente se cree que se fracturó las dos piernas.

Esta escena es una de las que posiblemente será parte de la séptima temporada de la serie de crimen organizado. La cual aún no tiene fecha de estreno definida, pero se espera que sea este mismo año.

Y digo que probablemente sea parte porque, dada la gravedad del accidente, es posible que la remuevan.

Lo que si se sabe es que ambos pertenecen al elenco de los dobles de esta exitosa serie. Esperamos que su recuperación sea pronta y que surjan buenas noticias sobre este actor.

