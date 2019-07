Donald Trump va contra Libra y Bitcoin: exige que sean regulados

Desde que Mark Zuckerberg y compañía anunciaron de forma oficial la existencia de Libra; su criptomoneda con la que parece que quieren reinventar la economía, ya se temía un montón de reacciones negativas. Así que sólo era cuestión de tiempo para que Donald Trump entrara a escena.

El Presidente de los Estados Unidos, según reporta la agencia Reuters, criticó a Libra y otras criptomonedas como el Bitcoin este jueves.

Exigiendo a través de su cuenta de Twitter que las compañías se sometan a las regulaciones estadounidenses y globales, con el respaldo formal de entidades bancarias:

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

…and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019