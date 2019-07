Hilarante: Donald Trump, el Presidente de Estados Unidos dice que Twitter "es su única forma de defensa"

Uno de los hombres más poderosos del mundo, el mismísimo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su cuenta de Twitter es "su única forma de defensa".

Esta hilarante y preocupante declaración la dio en entrevista al medio C-Span, donde detalló que en la red social del pajarito nada más puede defenderse de la crítica "injusta" por parte de los medios.

"Si me cubrieran de forma justa no tendría que tuitear. Es mi única forma de defensa. Si la prensa fuera justa, no necesitaría Twitter".