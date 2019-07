Donald Trump amenaza a Apple con impuestos si el Mac Pro no se fabrica en Estados Unidos

El Mac Pro fue sin duda un aparato que llamó la atención del mundo, ya sea por sus notables especificaciones o por su elevado precio, que le valió la animadversión de otros.

Su precio que parte desde los 5000 dólares no pasó inadvertido para la Casa Blanca, donde el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo palabras para Apple a través de su cuenta de Twitter:

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019