México: director del IMSS asegura que algunas malas personas hackearon su celular

Zoé Robledo, el actual director del IMSS, dio a conocer que un supuesto ataque de hackers afecto su equipo celular y ya lo denunció.

El director del IMSS, Zoé Robledo aseguro que su teléfono inteligente fue hackeado. Esto a manera de explicar cualquier tipo de mensaje extraño que cualquiera pudiera haber recibido. Aunque no se ahonda en la naturaleza de los mensajes que se debiera haber enviado.

Eso pasa por entrar a páginas raras

De acuerdo con declaraciones hechas por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, él no tuvo control de su celular. Por lo que, por algunas cuantas horas (también sin especificar) se pudieron haber mandado mensajes raros en su nombre.

Hace 10 años tengo un celular de Tuxtla (terminación 288), hoy estuvo comprometido varias horas. Desde él se pidieron citas, información y otros usos ilícitos.

Pero las maneras en la que se pueden hackear este tipo de equipos son muy variadas. Para empezar, alguien pudo verle la cara y solicitarle información personal. Con esto, se puede pasar a través del filtro de preguntas de seguridad.

Otra manera es haber accedido a sitios de dudosa procedencia que se pueden hacer de tu información personal. Lo cual puede incluir dar clic a links que vienen en redes sociales de los cuales no estás seguro si son seguros.

Es decir, si te hackean, seguramente es porque estuviste navegando por la red sin seguridad o confiaste de más en un desconocido.

Por lo mientras, Zoé Robledo ya denunció este hackeo ante las autoridades. Por lo que también pidió que si alguien recibió mensajes extraños le tomen captura y se la envíen. Todo para poder dar seguimiento a este caso de supuesto hackeo.

Así que si el perfil de una persona que no conoces, tenga o no ropa, te pide que le des clic a un link, no lo hagas. Si alguien te manda mensajes preguntándote cosas muy personales, tenga este alguien ropa o no, no le des tu información. Hay que tener cuidado en Internet.

Fuente: Twitter.