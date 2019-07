Comic-Con: Fechas y horarios de las conferencias de Marvel

Marvel se decidió a transmitir sus conferencias de la Comic-Con este año y aquí te decimos donde y cuando las podrás ver en vivo.

Marvel estará presente en la Comic-Con 2019 y con muchas cosas que mostrar. Principalmente algo que nos mantiene a todos los fanáticos a la expectativa: La fase 4 del Universo Cinematográfico.

Después de que se dio por terminada la fase 3 de de este universo, los fanáticos quedaron deseando más. Por eso es que el anuncio de la cuarta fase es todo un evento para el mundo entero. Puesto que ya seas o no fanático de las películas de estos superhéroes, el alcance que estas tienen es increíble.

Y después del éxito que tuvo Avengers: Endgame, la casa de las ideas y Disney no se iban a quedar de brazos cruzados. Por eso es que decidieron transmitir su conferencia de la Comic-Con de este año. Algo que no tienen acostumbrados en lo más mínimo, pero seguramente si esto resulta fructífero, lo veremos de nuevo después.

La transmisión se llevará a cabo en el canal de YouTube de la casa de la ideas y en su propia página web. Tocará distintos anuncios de parte de la compañía, tanto de comics como de series y hasta videojuegos. Aquí tienes los días y horarios.

Jueves 18 de Julio

Marvel Games

1:30 PM PT – 3:15 PM PT

Agents of S.H.I.E.L.D.

3:30 PM PT – 4:30 PM PT

Viernes 19 de Julio

Writing Avengers: Endgame

10:00 AM PT – 10:50 AM PT

A Conversation With The Russo Brothers

11:00 AM PT – 11:50 AM PT

Comics #1000 Revealed: A This Week in Marvel Special Event (TWIM)

12:30 PM PT – 1:30 PM PT

Comics: Spider-Man

1:30 PM PT – 2:30 PM PT

Marvel Animation Celebrates Marvel’s 80th Anniversary

3:30 PM PT– 4:30 PM PT

Sábado 20 de Julio

Women of Marvel: 10 Years and 200 Episodes

10:00 AM PT – 11:30 AM PT

Comics: Next Big Thing

1:45 PM PT– 2:45 PM PT

Comics: Marvel Fanfare with C.B. Cebulski

3:00 PM PT – 4:00 PM PT

Marvel Studios

5:15 PM PT – 6:45 PM PT, Hall H

Domingo 21 de Julio

Making Comics The Marvel Way

11:15 AM PT – 12:15 PM PT