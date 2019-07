Un cohete de prueba de SpaceX se incendia por completo luego de probar un motor

El accidente se produjo luego de que uno de los motores del cohete fallara inesperadamente causando que este se quemara por completo.

Una de las versiones prototipo de la nueva generación del cohete para SpaceX se incendió por completo luego de que una de las pruebas de motores resultara completamente fallida.

El incidente ocurrió en la zona de Boca Chica, Texas, aproximadamente cuatro minutos después de que el cohete SpaceX encendiera el motor de prueba, donde posteriormente se produjo la primera y estruendosa explosión.

Al cabo de unos minutos, otra explosión nuevamente afectó al motor, generando que finalmente este quedara por completo envuelto en llamas durante largos segundos.

Cohete SpaceX incendiado

Aunque el cohete se mantuvo en llamas por completo durante unos segundos, luego de unos minutos este siniestro pudo ser controlado. Sin embargo, el vuelo de prueba deberá posponerse un tiempo más debido a la falla del motor.

El cohete forma parte de una nueva nave que está diseñando la compañía, la cual ha sido llamada como Starship, que es un nuevo sistema de transporte el cual estará construido especialmente para llevar tanto a personas de tripulación como también grandes extensiones de carga en su interior.

Es por esto que, la compañía está probando diferentes versiones del cohete para poder transportar esta nueva nave, donde en la actualidad se encuentran integrando la mayor tecnología posible para que les sea más sencillo poder transportar esta nueva nave rumbo al espacio.

Problemas en un motor del cohete

El motor que sufrió daños es conocido como Raptor, un eficaz sistema de propulsión el cual fue diseñado exclusivamente para el Starship, el que lograra´obtener una propulsión y velocidad mucho mayores que anteriores sistemas construidos por la compañía.

Finalmente, aún no existe confirmación por parte de la compañía si el segundo incendio fue un accidente o no, pero según informaciones que se ha logrado obtener por lugareños del lugar no existen programados nuevos cierres de carreteras próximos en aquella estación, lo que significa que no hay pruebas de lanzamiento por lo menos en unas semanas más.