Cofundador de Apple señala que todas las personas deben abandonar Facebook de forma permanente

Steve Wozniak, cofundador de la compañía Apple anunció que él eliminó su cuenta personal de Facebook el año pasado e invita a todos que hagan lo mismo.

El cofundador de Apple Steve Wozniak ha señalado que según el todas las personas deben eliminar lo antes posible sus cuentas de Facebook debido a la falta de privacidad en la plataforma ya no vale la pena mantener cuentas en ella.

Es más, el propio Wozniak señaló que el ya había eliminado su cuenta personal hace algún tiempo ya que no le da confianza para nada la red social y el mismo plantea la siguiente pregunta ¿Quién sabe si mi teléfono está siendo escuchado en este momento?.

El miembro de Apple señala que se encuentra profundamente preocupado por temas de seguridad en las redes sociales y además considera que si una compañía no brinda la seguridad necesaria para los usuarios en este apartado no vale la pena seguir utilizándola.

Desde Apple cuestionan a Facebook

Las palabras de Wozniak fueron claras "Hay muchos tipos diferentes de personas, y algunos de los beneficios de Facebook valen la pérdida de privacidad, pero paras muchos como yo, mi recomendación es que, para la mayoría de las personas, deberán encontrar una manera de salir de Facebook".

Para el cofundador de la compañía las situaciones que se viven actualmente, como que por ejemplo puedan sabe todo de ti, sabiendo tu ritmo cardíaco a través de láseres o escuchar tus conversaciones a través de los dispositivos, es algo que ya no ofrece seguridad para ningún usuario en el mundo.

Wozniak siguió enfatizando "Entonces me preocupa porque estas teniendo conversaciones que crees que son privadas, estás diciendo palabras que realmente no deberías escuchar, porque no lo esperas, pero casi no hay manera de detenerlo".

El cofundador de la compañía abandono la red social solo tres semanas después que estalló el escándalo de Cambridge Analytica en marzo del año 2018. Recordemos que por aquel entonces ese conflicto reveló que que las empresas privadas estaban usando Facebook para ayudar a manipular las elecciones presidenciales del año 2016.

Finalmente, una de las soluciones que ofrece Steve Wozniak para que las personas puedan solucionar el problema de la privacidad en las redes sociales es permitir que todos paguen por el "servicio" de tener privacidad en las redes.