Turismo astronómico a las pailas: Científica de Stanford vivió el peor eclipse posible gracias al presidente Piñera

Bastaron 30 tweets de una importante científica de Stanford para que el eclipse solar del martes 2 de julio y sobre todo las loas de las autoridades sobre la importancia del turismo astronómico se fueran a la punta del cerro.

Elisabeth Bik, científica PhD de Stanford y fundadora del medio Microbiome Digest, fue una de las tantas personas que llegaron del extranjero, con mucha ilusión, a observar el ballet cósmico. Pagó por un recorrido especial para ver todo el evento en el observatorio La Silla en la Cuarta Región, pero no contaba con…el presidente Sebastián Piñera.

La destacada doctora relató que la mala organización y la visita del primer mandatario "arruinaron parte de la diversión" y que su experiencia desde ahí fue una de esas pesadillas que Video Match le preparaba a sus víctimas.

Los descargos de la científica

En modo irónico, Elisabeth comenzó a enumerar las recomendaciones para ESO (European Southern Observatory) para que pudieran organizar mejor el eclipse de 2231!!.

Lo primero que dice esta científica es que después de manejar 2 horas para llegar a su destino, lo primero que espera es un baño…pero no literalmente uno solo…como el que había en el lugar para tanta gente y además sin información disponible de su ubicación.

“Hagan cálculos simples sobre la cantidad de baños y rollos de papel higiénico que van a necesitar para un evento de más de mil personas. Se necesitan más de 8 puntos de baños portátiles, y más de un rollo de papel por unidad. Esto no es ciencia espacial”.

Su principal queja fue por los ingresos.

Si se promete que el telescopio NTT estará abierto para visitar hasta las 2:30 pm, no lo cierre al mediodía cuando la mayoría de las personas no subieron a la montaña hasta las 11 am. Sí, el presidente de Chile hizo una visita, pero no entró en las instalaciones hasta las 2 pm.

Pero el misil más grande volvió para Piñera.

Pero, en general, nos sentimos muy tristes de que la visita de @ESO del presidente Sebastián Piñera, quien ni siquiera se quedó para el eclipse, arruinó el día a 1000 visitantes que eligieron este lugar en particular y pagó por ello. En Chile, el presidente es más importante que la ciencia.

A pesar de que aclaró que más bien sus críticas eran a la organización en tweets posteriores, más que al presidente, su rabia ya había quedado plasmada.

De todas maneras, Elisabeth agradeció a ESO por el momento vivido en el eclipse.

Y podríamos quedarnos en La Silla hasta que se oscurezca por completo. Vimos una vista increíble de la Vía Láctea del hemisferio sur. Ninguna foto puede hacerle justicia. Gracias @ESO por darnos esa oportunidad

