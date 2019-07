Chandrayaan-2: India lanza misión al polo sur de la Luna con éxito

El nombre de Chandrayaan-2 podrá no decirle mucho a la mayoría de las personas. Pero acaba de pasar a la historia sobre todo para la comunidad de India.

Hablamos del nombre de la misión espacial organizada por el país asiático, para llevar su tecnología de investigación a la Luna, descender al satélite y realizar varios experimentos.

En el año 2008 el país logró su primer hazaña con la misión Chandrayaan-1. Desde entonces el envío de su relevo tomó más de una década y varios momento de riesgo. Incluso hace una semana.

Cuando el pasado 15 de julio tuvieron que abortar el lanzamiento original de Chandrayaan-2, por el temor de un fallo que podría poner en riesgo toda la misión.

Our updates will continue. pic.twitter.com/oNQo3LB38S

Pero ahora todo salió bien. El cohete GSLV Mark III despegó a las 14:43 horas (madrugada de Chile) de este 22 de julio de 2019.

Hubo momentos de tensión en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial de Satish Dhawan, pero a los 17 minutos del lanzamiento la Agencia de Investigación Espacial de la India (ISRO) confirmó el éxito de Chandrayaan-2.

#GSLVMkIII-M1 successfully injects #Chandrayaan2 spacecraft into Earth Orbit

Here's the view of #Chandrayaan2 separation#ISRO pic.twitter.com/GG3oDIxduG

— ISRO (@isro) July 22, 2019