Cuidado: tu cámara puede sufrir daños al fotografiar el eclipse solar

La exposición de tu cámara al eclipse solar le puede causar daños irreparables al sensor. ¿Qué hacer para no estropear mi equipo?

En Chile tenemos vista de primera fila para uno de los eventos astronómicos más espectaculares: un eclipse solar. Ante este ballet cósmico, muchísimas personas buscarán fotografiar el momento en los breves minutos que dure el camino de totalidad pasando por nuestro territorio.

Si te decides a sacar tu DSLR y buscar un buen ángulo para ver el eclipse solar, te advertimos: es bastante riesgoso para tu equipamiento y lo puede dañar de forma irreparable. Asimismo, tú también puedes salir perjudicado al mirar por el visor de tu cámara.

La razón es bastante sencilla: al igual que en una emulsión fotográfica, las células fotovoltaicas del sensor de tu cámara toman luz incidente y la transforman en electricidad. Estos sensores son -valga la redundancia- muy sensibles, y normalmente no exponen dichos sensores a la luz directa del sol demasiado tiempo.

Sin embargo, en el caso de un eclipse estás apuntando directamente a la fuente de luz solar, que incide en la totalidad del sensor. Asimismo, muchos lentes no filtran la radiación infrarroja y ultravioleta no visibles del sol, las que también pueden causar daños a tu equipamiento.

Los más avezados dirán "pero uso un filtro ND o de densidad neutral y no pasa nada, compadre"; y es muy probable que usen un ND 1 y aún así pongan su equipo en riesgo. Incluso algunos usarán métodos más DIY e igual de ineficientes, como poner un par de lentes sobre la cámara del teléfono.

Para lograr buenas fotos -y no estropear tu equipo- hay que ir más allá.

Un filtro para el eclipse solar

Para ver o fotografiar las fases parciales de un eclipse solar, es necesario usar un filtro. Incluso si el 99% del sol está cubierto por la luna, el 1% creciente es peligroso de ver a simple vista.

Tanto cámaras como telescopios pueden utilizar dos filtros especialmente hechos para visualizar el sol sin miedo a quemar el sensor. Ambos filtros deben cumplir con una condición: su nivel de densidad neutra (ND) debe ser igual a 5 o superior. Con esto te aseguras una contemplación solar segura para tu ojo y sensor.

Primero, están los filtros full aperture o de apertura completa: permiten la visualización completa a través del lente. La mayoría de los filtros para lentes de cámaras DSLR son de apertura completa, sólo es necesario enroscarlos en tu lente de preferencia y listo.

Por otro lado, están los filtros off-axis o fuera de eje: son usados en telescopios para reducir la turbulencia atmosférica, y por lo tanto ideales para altos milimetrajes. Si estás tomando una foto a través de un telescopio nocturno o con un lente de más de 1400mm, es mejor buscar una opción fuera de eje.

Los filtros de apertura completa tienen dos desventajas: no son capaces de evitar dicha turbulencia atmosférica, y usualmente son más caros. Sin embargo, encontrar filtros fuera de eje para cámaras puede ser imposible, especialmente faltando tan poco para el evento astronómico.

Si no tienes un lente especialmente diseñado para este tipo de fotos -que sobrepase los 1000 mm de distancia focal- no es necesario más que un filtro de apertura completa, que insistimos ojalá sea ND 5.

Por lo demás, te recordamos: no uses el viewfinder de tu cámara aunque uses filtros. La vista a través de un viewfinder óptico puede no estar protegida.