Qué pirata: encuentran en Brasil fábrica de autos Ferrari y Lamborghini falsos

View this post on Instagram

Polícia Civil fecha fábrica clandestina de veículos de luxo em Itajaí O SIC (Setor de Investigações Criminais) da 1ª Delegacia de Comarca de Itajaí apreendeu nesta segunda-feira (15) diversos chassis, moldes, ferramentas e fibras utilizados na fabricação clandestina de veículos de luxo no bairro Itaipava. Os carros, falsificações das marcas Ferrari e Lamborghini, eram montados por encomenda e tinham venda divulgada por meio de redes sociais. Na ação desta segunda, foram apreendidas oito réplicas semimontadas de veículos das duas marcas italianas. Cada réplica era vendida por valores entre R$180 mil e 250 mil. Os modelos originais são vendidos no mercado por valores entre R$1,5 milhão e R$ 3 milhões. As investigações, coordenadas pelo Delegado Angelo Fragelli, começaram a ser realizadas depois que representantes das próprias marcas entraram em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina. Os envolvidos na fábrica clandestina são considerados pela polícia como os principais falsificadores das marcas no Brasil, e comercializavam veículos para todo o país. Os donos do local, pai e filho, serão indiciados por crimes contra a propriedade industrial. #policiacivilsc #sic #itajai