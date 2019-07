Brandon Lee y los enigmas en torno a su figura están en Mundo Bizarro [FAYERWAYER TV]

El único hijo varón de Bruce Lee, Brandon Lee, y protagonista de The Crow, en esta edición del Momento Bizarro en Fayerwayer.

Brandon Lee y los enigmas respecto a su breve vida y extraña muerte no podían estar fuera de nuestra primera temporada de Mundo Bizarro.

El único hijo varón del legendario Bruce Lee fue una estrella fugaz que se apagó a los 28 años.

En este nuevo Momento Bizarro aprovechamos de conversar en torno a su figura, carisma y magnética personalidad.

También repasamos The Crow, largometraje bajo la dirección de Alex Proyas, que plasma muy bien la década de los noventas.

¿Es real la maldición de Bruce Lee?… What would there be beyond the eyes of Brandon Lee…