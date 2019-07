No todo está perdido: Satélites de la NASA captaron cómo se regenera un bosque que se creía muerto

¿Quién dijo que todo está perdido? Hay quienes vienen a ofrecer su corazón. Gracias a los esfuerzos de años y años de reforestación en Brasil, un nuevo parque verde se alza por encima del que hace mucho, mucho tiempo fue el segundo bosque tropical más importante del país sudamericano.

Actualmente, se estima que solo queda entre un 10 y un 15% de la mata atlántica original en Brasil. Esto porque tres cuartas partes de su población habitan a lo largo de la costa atlántica. Esta disminución es muy grave.

Sin embargo, un rayo de esperanza ha surgido. La NASA informó que sus satélites divisaron por fin un parque verde en donde ya todo era desolación. Esto luego de años de reforestación.

There's a new patch of green in Brazil, thanks to reforestation efforts. 🌳 These images show the region in June 2000 and July 2019, taken by the Landsat 7 and 8 satellites respectively.

Read more: https://t.co/MpmpmmysQW pic.twitter.com/aU1VhACWVi

— NASA Earth (@NASAEarth) July 24, 2019