Autor de Attack on Titan confiensa que va a lastimar a sus lectores con el final de la historia

Para Hajime Isayama, autor de Attack on Titan, causarle una experiencia dolorosa a su público puede ser la situación ideal para el éxito de su obra.

Si estás al día con el manga de Shingeki no Kyojin (mejor conocido como Attack on Titan) probablemente sientas que el final de esta historia llegará pronto. Si no es así, tal vez sepas a partir de noticias que la próxima temporada de su anime será la última, y que esta llegará en 2020.

Attack on Titan es obra del mangaka Hajime Isayama y su primera publicación fue el 9 de septiembre de 2009. Desde entonces ya casi 10 años han pasado, y la serie basada en su publicación tiene fama mundial. Con el éxito de esta historia, el público la ha estado siguiendo con mucha emoción. Tanto, que recientemente muchos acaban de terminar su tercera temporada.

Pero todo tiene su final, y eso es algo que el mismo Isayama sabe perfectamente. De hecho, en Japón se está llevando a cabo un evento llamado "Attack on Titan Exhibition: Final". Esto, con el fin de repasar y honrar el trabajo del artista antes de darle un final.

En este contexto fue filtrado un video en el que se entrevista a Isayama. En él, el mangaka habla sobre los años que le ha dedicado a su obra y, por supuesto, el final que tendrá:

⚠ #AttackOnTitan Exhibition FINAL ⚠ New interview to Hajime Isayama! 🔥🔥🔥 [PART 1] pic.twitter.com/DgLUVIwdS5 — Attack On Fans (@AttackOnFans) July 6, 2019

La cruda confesión

Entre las preguntas que contestó Isayama, hubo una en particular que llamó la atención. Cuando le preguntaron qué significaba para él dibujar un manga, contestó algo que podría ser un preocupante presagio. Básicamente admitió que el final de Attack on Titan nos iba a herir a todos:

Creo que yo quería atacar algo…. Algo así como traicionar o lastimar a la gente… Esto no es algo muy agradable, pero herir a los lectores era algo que honestamente quería hacer. Para mí como lector, cuando pienso "este manga permanecerá en mi corazón", significa que me va a lastimar de verdad. Es ese tipo de experiencias las que busco".

Por otro lado, también empezó a hablar del personaje que iba a ser relevante en esta "experiencia". Según lo que dijo, todo apunta a que Eren protagonizará la conclusión, sobre todo porque representa algo importante para el autor:

Al inicio pensé que tal vez sería Armin, pero últimamente diría que sería Eren, después de todo. Al inicio creí que este tipo de personaje iba a ser importante para la historia, por eso lo incluí. Sin embargo, en realidad él ha provocado la sensación de que es una parte interna de mí que yo no quería ver".

También admitió que últimamente ha progresado bastante en la historia. Además, le dejó un mensaje al público: