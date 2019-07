¿Confundido? Aquí repasamos todo lo que reveló la tercera temporada de Attack on Titan

Las revelaciones de las dos partes de la tercera temporada de Attack on Titan serán repasadas a continuación por si se te pasó algún detalle.

La tercera temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) ha llegado a su fin después de un año (con una pausa) en emisión. Sin duda en este tiempo mucho ha pasado en torno a los habitantes de los muros y las míticas criaturas que amenazan su existencia. Vivimos momentos épicos junto a los miembros de la Legión de Reconocimiento: hubo mucha violencia, victorias, derrotas y numerosos combatientes caídos. Sin embargo, lo que más obtuvimos fueron revelaciones y respuestas poco predecibles.

A pesar de que hayamos visto la tercera temporada con gusto, muchos hechos salieron al aire. Tal vez hayan sido tantos que es normal que alguno no se haya entendido completamente. Después de todo, la popularidad de este anime se debe a una historia compleja y muy bien armada que siempre termina sorprendiendo al espectador.

Si te pasó que todavía estás haciendo cálculos mentales y estás tratando de digerir todo lo que ocurrió en estos 21 episodios, no te preocupes. A continuación haremos un repaso de los principales hechos y revelaciones que nos trajo Attack on Titan en esta tercera temporada. No se trata de un resumen, sino de una lista que ayudará a entender mejor la historia. Por lo tanto, no abarcaremos los temas en el mismo orden que el anime. Será más bien un orden algo subjetivo que invitará a recordar con precisión todo lo que ya se ha visto.

Dicho esto, se van a mencionar hechos mostrados únicamente en el anime. No hablaremos ni de cómo va el manga actualmente, ni tocaremos teorías ni nada relacionado. En otras palabras, no habrá ningún spoiler para aquellos que hayan terminado la tercera temporada. Hecha esta aclaración, comencemos:

Eldia y Marley: donde comenzó todo

Probablemente el momento más esperado de todo Attack on Titan era averiguar qué se ocultaba en el sótano del padre de Eren. Extrañados, el grupo ve por primera vez en su vida lo que es una fotografía. En él está Grisha Jaeger con una familia y un mensaje. Deja además otros libros donde cuenta su historia. La infancia de Grisha transcurrió en lo que prácticamente sería una versión de un gueto judío. En este caso la gente que está encerrada se hacen llamar los 'eldianos', y la nación que los oprime se llama 'Marley'.

Grisha no sabe por qué debe de quedarse en la Zona de Internamiento y escapa con su hermana Faye para ir a ver un dirigible. Grisha termina siendo castigado a golpes, mientras que Faye paga la ofensa con su propia vida. Esto, a pesar de que le dijeran que iba a estar bien. Los padres de Grisha son intimidados por guardias y son obligados a contarle a Grisha el por qué su pueblo "se merece" ese trato.

Se cuenta que la antecesora del pueblo de Eldia fue Ymir Fritz. Según la versión de los marleyanos, Ymir hizo un pacto con el Demonio de la Tierra. Esto le concedió el poder de los titanes, y cuando murió fragmentó su alma en nueve titanes. Estos titanes se usaron como un gran poder para Eldia que dominó todo el continente y atacó a otros países como Marley.

Durante 1.700 años esto se prestó para que Eldia cometiera toda clase de abusos a los demás pueblos. Finalmente agentes de Marley se infiltraron entre las filas de Eldia y controlaron siete de los nueve titanes, lo que terminó con su dominio absoluto. La llamada Guerra de los Titanes había terminado 80 años antes de este relato.

El Titán Fundador

No obstante, no todos los eldianos terminaron sometidos por Marley. El rey de ese entonces terminó escapando a la isla de Paradis y utilizó los poderes de los titanes para construir tres murallas. Efectivamente, dicha isla ha sido el lugar donde han transcurrido todos los sucesos de Attack on Titan.

Hay algo importante a destacar, y es que la familia real de Eldia posee el poder del Titán Fundador. Entre sus habilidades está el manejar a otros titanes a voluntad y el modificar la memoria de los descendientes de Ymir. Cuando el rey decidió encerrarse en Paradis, modificó completamente la memoria de sus súbditos. Así, creerían que no existe humanidad alguna más allá de las murallas. A esta facultad se le llama la Coordenada.

Se dice que estos poderes son absolutos y que solo pueden ser activados por la familia real. Sin embargo, la serie nos muestra que Historia Reiss es capaz de soñarse con los recuerdos que supuestamente habían sido borrados de su memoria. (Por cierto, su hermana Freida se encargó siempre de borrarle la memoria para protegerla). Además, Eren fue capaz de activarlos una vez al tocar a Dina Fritz.

También la familia real se ve manipulada por la llamada Voluntad del Primer Rey. Quien herede el poder del Titán Fundador se ve obligado a preservar el olvido, la ideología y el propósito de dicho monarca.

¿Quiénes son los titanes?

Como bien se mostró, los eldianos organizaron una rebelión en contra de Marley. Estos estaban siendo ayudados por un espía conocido como Búho, quien se llama Eren Krueger. Mientras tanto, Grisha Jaeger había contraído matrimonio con Dina Fritz, descendiente de la familia real.

Ya que Marley anunció que el rey de Paradis les había declarado la guerra, solicitó la ayuda de niños eldianos que usaran poderes de titán y atacaran la isla. Grisha ideó un plan para recuperar el poder del Titán Fundador. Así, le ofreció a Marley a su hijo Zeke mientras que le enseñaba su ideología. Inexplicablemente Zeke entregó a todos los rebeldes a Marley.

Grisha vio cómo Gross (quien ejecutó a su hermana años atrás) convertía a los rebeldes en titanes en las playas de Paradis. Esto lo hacía al inyectarles líquido de la médula espinal de un titán. Esto lo hizo con todos sus amigos y hasta con su esposa Dina Fritz. Curiosamente, fue ella quien terminó devorando a la madre de Eren años después.

Se demostró que todos los descendientes de Ymir pueden ser titanes con este método.

La misión de Grisha Jaeger

Antes de que Grisha fuera convertido en Titán, el Búho reveló su identidad. Mató a todos los marleyanos del puerto, incluido a Gross, en forma de Titán.

Poco después le contó a Grisha que para mantenerse encubierto transformó a muchos eldianos. Además, reveló que los portadores del poder de titán tenían solo 13 años de vida. Tal limitación se le conoce como la Maldición de Ymir.

Por eso le confió a Grisha la tarea de recuperar el poder del Titán Fundador. Le dijo que para ser un titán con inteligencia debía transformarse y devorarlo para así tomar sus poderes. Hecho esto, adquiriría el Titán de Ataque, nombre que se empleó en el título del anime. El título original es 'Shingeki no Kyojin' (進撃の巨人) y "Titán de Ataque" es una traducción más fiel que 'Attack on Titan'.

Le dijo que creara una familia dentro de los muros, y así hizo. También llegó a la Caverna del Titán Fundador, donde atacó a la familia Reiss y derrotó y devoró a Freida. Le robó los poderes del Titán Fundador, y terminó dándoselos a Eren en un bosque, causando su propia muerte. Sí, ahora Eren es el portador de estos poderes.

Kenny Ackerman

Otro personaje importante para Attack on Titan es Kenny Ackerman. Todo se debe a que los Ackerman eran una familia de guerreros poderosos cercanos al Primer Rey. Estos eran resistentes a la Coordenada, y se negaron a seguir su ideología. Por lo tanto, fueron perseguidos hasta casi el borde de su extinción.

Kenny era un fugitivo que estaba en la tarea de buscar a cualquier familiar suyo. Dependió toda su vida de la violencia, pero un día el rey Uri Reiss (hermano de Rod y tío de Historia) lo atrapó en forma de Titán. En vez de matarlo, no le infringió daño alguno y en cambio le pidió perdón por todo el daño que se le había hecho a su familia.

Kenny se hizo amigo del rey y comenzó a trabajar para él. Aprovechando esto, le pidió la oportunidad de ir a ver a su hermana que vivía en la Ciudad Subterránea. La encontró moribunda, y vio a un pequeño y hambriento Levi. Decidió alimentarlo y educarlo en la defensa propia para que algún día saliera allá. Sin embargo, no pudo considerarse nunca un padre para Levi.

También este personaje reveló que Uri quería construir un paraíso sin violencia alguna. A pesar de que Kenny es totalmente diferente, concuerdan en que esa diferencia fue lo que los terminó haciendo amigos. Esto confirma que Uri solamente seguía la voluntad del Primer Rey.

El Golpe de estado

Visto esto, todo el Arco de Insurrección de Attack on Titan se resume en el secreto de la familia real. La Legión de Reconocimiento es perseguida porque se le ve como una amenaza y está siendo capaz de superar los obstáculos que le impiden llegar a la verdad.

Erwin Smith ve con sospecha todo este tema y empieza a buscar aliados. Finalmente, cuando pone en práctica su plan maestro para dar un golpe de estado, se desenmascara el gobierno. El supuesto "Rey Fritz" es solo un viejo senil que solo se sienta en el trono. Son los nobles, junto con Rod Reiss, los que daban las órdenes desde las sombras.

Tanto Kenny, como la Policía Militar y la verdadera familia real participaban del engaño. Estos últimos querían esconderse para seguir manteniendo el secreto. Eso sí, Rod Reiss trató de convencer a Historia de devorar a Eren para recuperar el poder del Titán Fundador. Con esto fácilmente podrían deshacerse de la Legión de Reconocimiento.

Historia recuerda el triste destino que tuvo su hermana. Sin embargo, no le echó la culpa a Eren sino al secreto que guardaba su familia. Por eso aceptó convertirse en monarca.

¿Lo que viene?

Todos vimos la última escena de la Legión de Reconocimiento llegando a la playa de Paradis. Eren se pregunta si habrá que pelear con los enemigo más allá de la isla. Ya que es Attack on Titan, probablemente tendremos un nuevo lindo conflicto internacional en la última temporada.

Hace falta aclarar los orígenes de Reiner, Berthold, el Titán Bestia y demás enemigos. Además, se espera saber por qué Eren Krueger le habló a Grisha Jaeger sobre Armin y Mikasa.

¿Podrán sobrevivir los eldianos? Tendremos que esperar a la próxima temporada.