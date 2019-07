Fuerza Aérea de los EE.UU. advierte sobre "asalto" al Area 51: "protegeremos el país"

De realizarse una eventual incursión al Área 51, las cosas podrían salir MUY mal.

LoEn los últimos días un curioso hecho ha llamado la atención no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo. En Facebook un grupo de personas organizaron un evento para "asaltar" el Area 51, la mítica zona militar del gobierno donde se dice se guardan secretos sobre los extraterrestres. De ser cierto este plan, la situación se podría poner muy turbia.

Cuando reportamos el caso por primera vez, 800.000 personas habían "confirmado" su participación en el evento. Hoy, más de un millón de personas están anotadas para intentar entrar como sea posible a la base militar.

¿Pero cómo piensan hacer esto? Según sus organizadores, el plan sería simplemente correr todos juntos hasta entrar en el Area 51. En teoría, si hubiera una represión militar, la defensa no sería capaz de detener a tantas personas.

Desde entonces muchos memes se han publicado y se ha hablado bastante del tema. El hecho ha llegado a oídos de representantes de las fuerzas armadas, quienes han expresado que no les agrada en lo más mínimo la idea.

Listos para actuar

El Washington Post habló una portavoz de las Fuerzas Aéreas de los EE.UU. La representante Laura McAndrews confirmó que los oficiales del brazo armado de la nación ya sabían del evento. Así, hizo una declaración sugiriendo que la incursión al Area 51 sería una mala idea:

Area 51 es un campo de entrenamiento abierto para la Fuerza Aérea de los EE. UU., y desalentaríamos a cualquier persona que intente ingresar al área donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses (…) La Fuerza Aérea de los EE. UU. Siempre está lista para proteger al país y sus activos".

McAndrews no aclaró de qué forma se realizaría la defensa de la base militar. Sin embargo, queda muy clara la posición firme del organismo por no dejar entrar a nadie no autorizado.

La declaración sonó tan seria que despertó la preocupación de los organizadores del evento. Esto fue lo que dijo Jackson Barnes en Facebook recientemente:

Hola, gobierno de los Estados Unidos. Esto es una broma, y realmente no tengo la intención de seguir adelante con este plan. Simplemente pensé que sería gracioso y conseguiría algunos "likes" en Internet.

Lo preocupante ahora es que muchas personas se hayan tomado la invitación en serio e intenten entrar al Area 51. Esperemos que el próximo 20 de septiembre no haya gente que se meta en problemas de seguridad nacional.