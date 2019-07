Revive la misión espacial del Apolo 11 en tiempo real desde YouTube y este sitio web

Si entran en este momento podrán vivir una recreación en tiempo real de lo que se vivió durante la misión del Apolo 11 hace exactamente 11 años.

No se detiene el furor y la avalancha de noticias en torno al 50 aniversario de la histórica misión del Apolo 11. Vimos a Apple presentar su nuevo avance de For All Mankind. Y sí, luce muy interesante. Pero YouTube y Space nos ofrecen la oportunidad de revivir todo, justo ahora, en TIEMPO REAL.

Basta con ingresar al canal de YouTube VideoFromSpace, para seguir en este momento una simulación detallada y con muchos datos adicionales sobre cómo se iba desarrollando la misión del Apolo 11 en esta misma fecha hace medio siglo exacto:

Todo esto a partir del sitio web https://apolloinrealtime.org/, en donde podemos ingresar y ver distintas secciones, con registros fotográficos, cronologías, bitácoras, videos y un streaming.

Elementos que se acomodan en una interesante interfaz para desplegar distintas piezas de cada clase al momento que supuestamente se generaron durante la misión del Apolo 11.

El sitio web contiene 11.000 horas de audio de Control de Misión, 2.000 fotografías, 240 horas de audio de espacio a Tierra, e información sobre cada una de las muestras de superficie lunar recolectadas por Armstrong y Aldrin. Así que garantiza bastante rato de entretenimiento.

Toda esta experiencia inmersiva se la debemos al historiador Stephen Slater, quien junto con su equipo de devotos espaciales se encargó de darle vida a este sitio que se vuelve una visita obligada durante los siguientes cuatro días.

Esta página es realmente algo muy emotivo e histórico.